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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:59

5. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) Kurtuba Akademi tarafından 5. Ulusal Öğrenci Sempozyumu düzenlendi. 2018 yılında tema olarak, "Bir İnsanlık Sorunu Olarak Şiddet" konusu işlendi.

5. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
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BİLSAM toplantı salonunda düzenlenen sempozyuma İnönü Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanlığı Prof. Dr. İbrahim Gezer, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasına yapan BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, insanoğlunun gerçekten şiddetten arınmış bir dünya hayalinin gerçekleşmesine bir katkı yapmak için bu tür programları düzenlediklerini ifade ederek, “ Bu dünya daha adil bir dünya olacaksa, daha özgür bir dünya olacaksa adaletin, halkın, hukukun daha çok konuşulduğu bir dünya olacaksa, bu gençlerimizin duyarlılığı ve geliştirdiği farkındalıklarla olacaktır. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, çoğulculuğu önemseyen, katılımcılığı önemseyen ve insanoğlunun en önemli iki alanı olan siyaset ve ekonomi alanını daha eşitlikçi, daha özgürlükçü ve çoğulcu bir şekilde paylaşmayı öğrenen bir dünyayı arzu ediyoruz” dedi.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolati ise üniversite olarak bu tür programları önemsediklerini ifade ederek, ”Biz üniversite olarak kendi bünyemizde değişik zamanlarda, değişik konularda öğrenci sempozyumları ve kongreleri düzenliyoruz ve bunları da çok önemsiyoruz. Bir sivil toplum örgütünün kendi bünyesinde öğrenci sempozyumu düzenlemiş olması takdire şayan bir konudur. Öğrenci sempozyumları çok önemli gençlerimiz yarın akademik dünyaya ve hazırlayan etkinlikler. Bundan dolayı biz bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz” diye konuştu.



İHA
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