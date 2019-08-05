Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:25

5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı için 294 araştırmacı bildiri gönderdi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin ev sahipliğinde 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansına 294 araştırmacı tarafından bildiri gönderildiğini açıkladı.

5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı için 294 araştırmacı bildiri gönderdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Malatya Valiliği, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 5. Kalkınma Konferansı ile ilgili çalışmaların ve hazırlıkların devam ettiğini bildirdi. Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Konferans için toplam 294 bildiri araştırmacılar tarafından gönderilmiş, bunlardan 210’u hakem değerlendirme süreci sonunda konferansa sunulmak üzere kabul edilmiştir. Kalkınma Konferansında 100’den fazla kuruluştan 300’ü aşkın araştırmacı kalkınma konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaşma imkanı bulacaktır. 5. Kalkınma konferansı; kalkınma alanında çalışmaların sunumunun yanı sıra ilimiz ve bölgemizin de uluslararası alanda tanınırlığının geliştirilmesine katkı sunacaktır.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, konferansın bölgede kalkınma alanında yeni işbirlikleri ve çalışmalar ile yeni yatırımlar için fırsatlara vesile olmasını temenni ettiğini belirterek, “Bölgemizdeki ve Malatya’daki STK’ları, meslek kuruluşlarını, sanayicileri, kamu kurumlarını teknik personellerini ve yöneticilerini 26 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan 5. Kalkınma Konferansına davet ediyorum” şeklinde konferansa katılım çağrısında bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hürriyet Parkına 55 Adet Tüplü Fidan Dikimi Yapıldı Hürriyet Parkına 55 Adet Tüplü Fidan Dikimi Yapıldı
Başkan Avşar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı Başkan Avşar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama...
Başkan Gürkan, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla Sürekli İstişare Halindeyiz Başkan Gürkan, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla...
Vali Baruş, Özalper, Samanlı ve Aşağıbağlar Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti Vali Baruş, Özalper, Samanlı ve Aşağıbağlar...
İnderesi Tabiat Parkı 1. Etabı Açılışa Hazır Hale Geldi İnderesi Tabiat Parkı 1. Etabı Açılışa Hazır...
Milletvekili Çalık, Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü Mesajı Milletvekili Çalık, Malazgirt Zaferi'nin 948....
Yukarı Çık
banner687
banner691

Hürriyet Parkına 55 Adet Tüplü Fidan Dikimi...
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Parkında kurudukları ve tehlike arzettikleri için kesilen...

Haberi Oku