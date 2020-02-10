Geçtiğimiz Cuma günü bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan, Cumartesi günü ise kent merkezinde etkisini hissettiren kar yağışlarına Büyükşehir Belediyesi anında müdahale etti.

Malatya genelinde kardan kapanan 59 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Açılan birçok mahalle yolu gün içerisinde tekrar tekrar kapanırken, Büyükşehir Belediyesi geceli-gündüzlü çalışmalarla tüm yolları açık tuttular.

Deprem bölgesi olan Pütürge, Kale ve Doğanyol’da karla mücadele çalışmaları ise titizlikle yapılıyor. Tipi ve fırtınanın geçit vermediği bölgelerde çalışmalarla belli aralıklarla yürütülüyor.

Kent merkezinde yüksek bölgelerde tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerde ve ilçelerde ise bu çalışmalarını aralıksız yapıyor. Çığ tehlikesinin olduğu noktalarda ekstra çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelerde yığılmalara izin vermiyor. Pütürge’nin Erdemler Mahalle yoluna düşen çığda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Vatandaşların acil çağrılarına anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, sağlık ekiplerinin hastalara ulaşımlarını sağladı. Hekimhan’ın Delihasanyurdu Mahallesinde yüksek ateş rahatsızlığı yaşayan 4 aylık bebeğin imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Yeşilyurt İlçesine bağlı Porga grup yolunda fırtına ve tipide, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlarda yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy’de hasta almaya giden ve fırtınaya yakalanan sağlık ekipleride bulundukları yerden kurtarılarak hastayı almaları sağlandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)