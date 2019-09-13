64. Şeker Pancarı Alımı Kampanyası Başladı

Vali Aydın Baruş’un katıldığı kampanya açılışına Malatya Akparti Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Öznur Çalık, Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür yardımcısı Dr. Selim Yücel, çok sayıda İl Protokol üyesi, Fabrika Müdürü Suat Altun, Şeker-İş Sendikası Genel Başkan yardımcısı Cengiz Ünder, Pancar Üreticileri ve Fabrika çalışanları ile vatandaşlar katıldı.



Vali Baruş, Kampanyanın açılış konuşmasında “64. Pancar Alım Kampanyasının tüm çiftçilerimize şeker fabrikası çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Malatya şeker fabrikası 1956 yılından beri Türkiye üretimine katkıda bulunuyor ve milli ekonominin öneminin artmasında çok önemli bir rol oynuyor. Malatya Şeker Fabrikası sadece Malatya için değil aynı zamanda yedi ilimiz içinde önemli bir tesis ve bu tesiste Türkiye’nin yerli üretiminin, yerli şeker üretiminin önemli bir kısmını karşılama imkânı buluyoruz. Geçtiğimiz günlerde fabrikamızda çalışırken hayatını kaybeden İzzettin Boy kardeşimizi rahmetle anıyorum ve bu güne kadar bu üretim sürecinde görev alırken hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi de rahmetle anıyorum. Çünkü üretim kutsal bir süreç; memlekete hizmet, millete hizmet için yapılması gereken en önemli görevlerden birisi. Bu görevi de Malatya Şeker fabrikası çiftçimizle birlikte sendikamızla birlikte el birliği yaparak işçilerimizle birlikte bunu başarıyor başta şeker fabrikası müdürümüzü, değerli çalışanlarını ve onlara hammadde sağlayan pancar üreticilerimizi tebrik ediyorum.

Malatya ekonomisi açısından tarım çok önemli. Bugün Malatya’da istihdam olunan insan kaynağımızın yaklaşık %30’u tarımda çalışıyor. Tarımdaki istihdam oranımız %30 düzeyinde olmasına rağmen Malatya’nın genel ekonomisine katkısını %13’ler düzeyinde görüyoruz. Bunu düşük bir rakam olarak algılıyoruz. Bunu arttırmanın yolu işte böyle verimli çalışmalar yapmak ve topraktan aldığınız ürünün katma değerini yükseltmek, el ele vererek, birlikte hareket ederek ürünlerimizin değerini arttırmak. Bunun içinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz Malatya’da sulanabilir alanların artırılması yönünde çok önemli yatırımların hayata geçirilmesine öncülük ettiler. Kendilerine buradan şükranlarımı arz ediyorum.

Malatya olarak toplam tarım alanımız 425.000 hektar civarında bu 425.000 hektarın yaklaşık 218.000 hektarı sulanabilir alan olarak değerlendiriyoruz. Şu anda sulama imkânına kavuşturulan alanımız 182.619 hektar buda demek oluyor ki Malatya’daki sulanabilir alanlarda %50’nin üzerindeyiz. Bu alanları daha fazla artırmak için şu anda yürütülen önemli projeler var. Özellikle bu yıl sulamaya açtığımız Boztepe Recai Kutan Barajı sulamasında yaklaşık 9200 hektarlık alan sulama imkânına kavuştu ve Yazıhan İlçemizde çiftçilerimiz modern tarım imkânı ile tanışma fırsatı buldular. Yine önümüzde devam eden aynı Recai Kutan Barajı Boztepe sulamasının pompajlı kısmında ise yaklaşık 2320 hektar alan sulama imkânına kavuşacak. Yine yapımı devam eden Yoncalı Barajı projesi kapsamında önümüzdeki yıllarda 17.430 hektar sulama imkânına kavuşacak. Malatya’daki tarım arazilerinin sulama oranı ciddi şekilde yükselecek. Verimimiz yükselecek çiftçimiz kazanacak. Bu imkânlara kavuştuktan sonra Malatya’daki gerek şeker pancarı tarımı gerekse diğer ekili alanlardaki tarım verim artışı ile birlikte bizlere ekonomimize çok daha ciddi kazançlar sağlayacak.

Özellikle Yazıhan bölgemiz Recai kutan Barajının sulama imkânına kavuşması ile birlikte sadece bu yıl 15.000 dönüm yeni şeker pancarı ekim alanına kavuştu. Geçen yıl 12.000 dönüm olan şeker pancarı ekimi bu yıl 27.000 dönüme çıktı. Yemyeşil bir ova görmeye başladık. Önümüzdeki dönemde pancar ekiminin daha fazla artacağını düşünüyoruz. Çünkü Şeker Fabrikası olarak kotamız buna müsait. Tabii ki şeker pancarının yanında sulanabilir alanlarda alternatif ürün çalışmalarımızda devam ediyor. Bunun üzerinde ciddi bir şekilde düşünmemiz lazım. Şeker pancarı her yıl aynı yere ekilebilen bir ürün değil dolayısıyla nöbetleşe ekim yönünde özellikle yem bitkileri, ayçiçeği, mısır gibi ürünlerle çiftçilerimizin geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ürün çeşitliliğinin artırılması ve ürünlerinin hak ettiği değerden satın alınması konusunda gerekli çalışmalar yürütülüyor. Son alım kampanyasından önce açıklanan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından telaffuz edilen 300 Türk Lirası ton başına alım fiyatı gerçekten pancar üreticimizi gerçekten çok sevindirmiştir. Özellikle Yazıhan bölgemizde üretilen pancarın şeker oranının da yüksek olması ile birlikte bu fiyatları 300’lerin epey üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve bu pancar alım kampanyası döneminde çiftçimizin yüzünün güleceğini tahmin ediyoruz. Pancar alım kampanyasının tüm çiftçilerimize şeker fabrikası çalışanlarınıza üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum Allah bereketli bir sezon bol kazançlar versin hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yazıhan Bölgesi çiftçilerinden Hasan Boztepe ve Hakın Akıncı’ya plaket takdiminin ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın yapmış olduğu dua ile şeker pancarı alım kampanyasının açılışı kurdele kesimi ile yapıldı. Program fabrikaya ilk gelen pancarı getiren üç çiftçiye hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Son olarak Vali Baruş ve protokol üyeleri Şeker fabrikasında çalışan işçiler ile birlikte öğle yemeği yediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)