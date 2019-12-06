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06 Aralık 2019 Cuma 13:34

65 Yaşındaki Hastayı Battalgazi Belediyesi ve 112 Ekipleri Kurtardı

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol ve asfalt ekipleri ile 112 Acil ekipleri kardan dolayı mahsur kalan 65 yaşındaki bir hastayı kurtardı.

65 Yaşındaki Hastayı Battalgazi Belediyesi ve 112 Ekipleri Kurtardı
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Battalgazi'de yoğun kar nedeniyle evde mahsur kalan akciğer hastası Kamber Sezer, Battalgazi Belediyesi ekiplerinin yardımıyla 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kar yağışının etkili olduğu Battalgazi’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, Battalgazi Belediyesi ekipleri 24 saat mesai ile yolları açık tutmaya çalışıyor. Özellikle hasta ihbarları ile ilgili yolların yanı sıra okul yollarının açılmasına öncelik verilen çalışmalarda ekipler zorlu koşullarda rağmen görevini yerine getirmeye çalışıyorlar. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol ve asfalt ekipleri dün geceden etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Beydağı mahallesi Balıkdere küme evleri mezrasında mahsur kalan 65 yaşındaki akciğer hastası Kamber Sezer'in imdadına yetişti.

Ekipler, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı mahallesi Balıkdere küme evleri mezrasında bulunan 65 yaşındaki Kamber Sezer'e ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerine yolları açtılar. Zor koşullarla 2 saatlik bir çalışmanın ardından sağlık ekibi yaşlı hastanın evine ulaştı.

Yaşlı hastanın bulunduğu yere gelen 112 sağlık ekipleri, burada hastaya ilk müdahalesini yaparken, 65 yaşındaki Kamber Sezer ambulansa alınarak Hastaneye götürüldü.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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