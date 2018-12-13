71 Milyonu Kime Verdin Başkan?

Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak, “Hangi ara kime kullandırıldı bu krediler. Birçok esnafımız müracaat ediyor ama onlara para yok sıraya koyuyoruz diyorlar. Madem sıraya koydunuz, bu kredi kullananlar ne zaman başvuru yaptı da bu kadar krediyi verdiniz bi zahmet açıklayın. Krediler başvuru sırasına göre mi verilmiştir yoksa adamına göre arada cımbızla çekilerek mi verilmiştir? 71 milyonluk krediyi kaç esnafa dağıttınız? 1 Şubat’ta Attarlar Esnaf Odası Başkanlığını kazandığımda Kredi Kefalet Kooperatifine resmi yazı yazarak bilgi istedim. Son 4 yılda Attarlar Esnaf Odası üyelerine toplamda ne kadar kredi kullandırıldığını, kaç kişiye kredi kullandırıldığını, bunlardan ne kadarına icra takibi başlatıldığını, Attarlar Esnaf Odası üyelerine kullandırılan kredi tutarının toplam kullandırılan kredi miktarına oranını sordum. Ancak geçen bunca zaman içinde bir cevap bile gelmedi Kredi Kefalet Kooperatifi yönetiminden. Belli ki Kredi Kefalet Kooperatifinde şeffaflık sorunu var. Madem yaptığım resmi başvuruyu bile dikkate almıyorsunuz o zaman bende kamuoyu önünde size soruyorum. 71 Milyon 652 Bin TL’lik krediden kaç esnaf faydalanmıştır? Attarlar Esnaf Odası esnaflarına kullandırılan kredi miktarı ne kadar ve kaç esnafımıza kredi verdiniz?”dedi.

Başkan Cavlak, Malatya’da faaliyet gösteren esnaf sayısı ve dağıtılan kredi miktarı ile diğer il ve ilçelerin esnaf sayıları göz önünde bulundurulduğunda onlara verilen kredi miktarı kıyaslamasında Malatya’nın diplerde olduğunu söyledi. Cavlak, “Adıyaman’da 13 bin esnaf var, dağıtılan kredi miktarı 200 milyon civarında, Malatya’da 18 bin esnaf var, dağıtılan kredi 71 milyon. Küçük bir ilçe olan Gölbaşı’nda 30 milyon, Siverek’te 120 milyon, Suruç’ta 102 milyon kredi dağıtılmış durumda. Türkiye genelinde 1 milyon 733 bin esnaf var, kooperatiflere aktarılan miktar 30 katrilyon. Malatya Kredi Kefalet Kooperatifi dağıttığı 71 milyonla övünüyor. Üstelik bu rakamında 2018 yılında dağıtıldığı meçhul. Sayın Ali Evren, 2018 yılında dağıttıklarını açıkladığı 71 milyon 652 bin liranın belgesini kamuoyuna deklare etmelidir. Devletin 2018 yılında kooperatiflere aktardığı miktar göz önünde bulundurulduğunda Malatya’nın bu paydan alması gereken toplam miktar 310 milyon civarında olmalıydı. Malatya esnafının hakkını alamayan ve koruyamayan bir kooperatif yönetimiyle esnaflarımız karşı karşıyadır. Mevcut bu tablo karşısında takdir kamuoyunun ve esnaflarımızındır.”dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)