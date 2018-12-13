Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Aralık 2018 Perşembe 16:40

71 Milyonu Kime Verdin Başkan?

Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak, 2018 yılında esnaflara 71 milyon 652 bin lira kredi kullandırdıklarını açıklayan Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’e kredileri hangi esnaf gruplarına ve kaç kişiye kullandırdıklarını ve 71 milyonun belgesini açıklamasını istedi.

71 Milyonu Kime Verdin Başkan?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak, “Hangi ara kime kullandırıldı bu krediler. Birçok esnafımız müracaat ediyor ama onlara para yok sıraya koyuyoruz diyorlar. Madem sıraya koydunuz, bu kredi kullananlar ne zaman başvuru yaptı da bu kadar krediyi verdiniz bi zahmet açıklayın. Krediler başvuru sırasına göre mi verilmiştir yoksa adamına göre arada cımbızla çekilerek mi verilmiştir? 71 milyonluk krediyi kaç esnafa dağıttınız? 1 Şubat’ta Attarlar Esnaf Odası Başkanlığını kazandığımda Kredi Kefalet Kooperatifine resmi yazı yazarak bilgi istedim. Son 4 yılda Attarlar Esnaf Odası üyelerine toplamda ne kadar kredi kullandırıldığını, kaç kişiye kredi kullandırıldığını, bunlardan ne kadarına icra takibi başlatıldığını, Attarlar Esnaf Odası üyelerine kullandırılan kredi tutarının toplam kullandırılan kredi miktarına oranını sordum. Ancak geçen bunca zaman içinde bir cevap bile gelmedi Kredi Kefalet Kooperatifi yönetiminden. Belli ki Kredi Kefalet Kooperatifinde şeffaflık sorunu var. Madem yaptığım resmi başvuruyu bile dikkate almıyorsunuz o zaman bende kamuoyu önünde size soruyorum. 71 Milyon 652 Bin TL’lik krediden kaç esnaf faydalanmıştır? Attarlar Esnaf Odası esnaflarına kullandırılan kredi miktarı ne kadar ve kaç esnafımıza kredi verdiniz?”dedi.

Başkan Cavlak, Malatya’da faaliyet gösteren esnaf sayısı ve dağıtılan kredi miktarı ile diğer il ve ilçelerin esnaf sayıları göz önünde bulundurulduğunda onlara verilen kredi miktarı kıyaslamasında Malatya’nın diplerde olduğunu söyledi. Cavlak, “Adıyaman’da 13 bin esnaf var, dağıtılan kredi miktarı 200 milyon civarında, Malatya’da 18 bin esnaf var, dağıtılan kredi 71 milyon. Küçük bir ilçe olan Gölbaşı’nda 30 milyon, Siverek’te 120 milyon, Suruç’ta 102 milyon kredi dağıtılmış durumda. Türkiye genelinde 1 milyon 733 bin esnaf var, kooperatiflere aktarılan miktar 30 katrilyon. Malatya Kredi Kefalet Kooperatifi dağıttığı 71 milyonla övünüyor. Üstelik bu rakamında 2018 yılında dağıtıldığı meçhul. Sayın Ali Evren, 2018 yılında dağıttıklarını açıkladığı 71 milyon 652 bin liranın belgesini kamuoyuna deklare etmelidir. Devletin 2018 yılında kooperatiflere aktardığı miktar göz önünde bulundurulduğunda Malatya’nın bu paydan alması gereken toplam miktar 310 milyon civarında olmalıydı. Malatya esnafının hakkını alamayan ve koruyamayan bir kooperatif yönetimiyle esnaflarımız karşı karşıyadır. Mevcut bu tablo karşısında takdir kamuoyunun ve esnaflarımızındır.”dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL