8. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Resmi açılış Töreni Yapıldı

Büyükşehir Belediye Binası yanında düzenlenen açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, kurum kuruluş idarecileri, STK temsilcileri, vakıf, dernek ve oda başkanları ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Akın: Kitabın hayatla eşdeğer olduğuna inanıyoruz

Bilgiye açılan yolun kitap olduğunu belirten Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın; ”Kitap Hayatın anlamına yolculuk, geçmiş ve geleceği bağlayan köprüdür. Kitabın olmadığı yerde hoşgörünün, uzlaşı kültürünün, sevgi ve saygının yerini saplantılar ve önyargılar alır. Biz kitabın hayatla eşdeğer olduğuna inanıyoruz” dedi.

Tatlı: Fuarı öğretmen ve öğrencilerimiz verimli bir şekilde değerlendirecek

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da yaptığı konuşmada, “Böyle bir organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Batman ve Şanlıurfa’dan hafta sonu 150 öğrencimizi ağırladık. Kitap Fuarımızı gezerek Çemil Meriç söyleşisine katıldılar. Fuar süresince öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz zamanlarını çok verimli bir şekilde değerlendirecekler. Bu fuarın düzenlenmesinden dolayı tekrar Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Gürkan: Okumaktan maksat okuduğunu anlamaktır

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Fuarlar şehirlerin tanıtımında oldukça önemlidir. Kitap fuarları ise çok daha önemlidir. Bizim dinimizin ilk emri ‘Oku’ dur. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ‘İlim Çin’de de olsa git, ara bul öğren’ emrini bize veriyor. Hz. Ali (r.a) ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ derken, Yunus’da diyor ki, ‘İlim ilim etmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bizim oğlan elif okur döner döner yine okur.’ Okumakta maksat okuduğunu anlamak, anladığını ifade etmek, ifade ettiğimizi de hayatımıza tatbik etmek temel prensibimiz olması gerekir.

Bu bağlamda okumayı önemsiyorum. Okumanın da bir mantık muhaceresi içerisinde olması ve okuduğumuz kitapların kendi hayat çizgimize kazandırdıklarına zihinsel muhakeme ve muhasebe yapmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun farkında olmamız gerektiğine inanıyorum. Okuduklarımızı anlayıp kendi hayatımıza katkı noktasında ve hayatımıza uygulama noktasında doğru işler yaparsak toplumda yanlış işlerin olmaması gerek. Teknolojinin hayatımızda çok büyük rol oynağı günümüzde, öğretmenlerimize, velilerimize ve biz büyüklere çok büyük görevler düşmekte. Çocuklarımızı teknolojiye esir etmememiz gerekiyor. Bu fuarların amacı da insanları teknoloji esaretinden kurtarıp, özgür iradeleri ile hareket etmelerini sağlamaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk çocukluk hatırasında şunu ifade ediyor, - Benim iki kuruşum varsa onun bir kuruşuna muhakkak bir kitap alırdım.- Eğer anıt Kabir’i ziyaret ederseniz göreceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk, her okuduğu eserden alıntılar yapmış ve notlar almıştır. Evet okumak önemli ama asıl önemli olan okuduğumuzu anlamak ve hayatımıza tatbik edebilmektir.

Gene, Yunus derki, - Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep- okuduğumuz öğrendiğimiz bilgiler bize edebi öğretiyorsa, hal ve hareketimiz, davranışımız bizim hayatımızın doğru olduğunu bize göstermesi lazım. Zaman zaman okullarımızı ziyarete gidiyoruz ve kendi hayatımızı anlatıyoruz. Çocuklarımıza tavsiyelerde bulunuyoruz. Çocuklarımıza en büyük tavsiyem ulaşabildiğiniz her kitabı okuyun, hangi, görüş ve düşünceye sahip olursa olsun bütün kitapları okuyun. Ama bir kitaba zihinsel olarak teslim olun oda kitabımız Kuran’ı Kerim’dir.

Kitap Fuarımıza bu yıl 250 yazarımız ile 375 yayın evimiz katılmakta. Fuar süresince kitapseverler yazarlarımızla sohbet etme imkânı bulacaklar. Kitap Fuarımızın Malatya’mıza, öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta Malatya Valiliğimize, Kültür A.Ş’ye diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Fuarımızın Malatya’mıza, ülkemize kitap sevdalılarına hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Baruş: İnsanlık tarihi kitaplarla yazılmıştır

Son olarak konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Âlemlerin yaratılışı sözle, ‘ol’ ilahi nidasıyla başlar. Söz rehberdir hayatımıza. Merhum Cemil Meriç’in dediği gibi, Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti. Sözleri insanlığa kitaplar aktarır. Medeniyetin kuruluşu kitapla başlar. İnsanlık tarihi kitaplarla yazılmıştır. İlim bizi sonsuz mutluluğa götüren bir hazinedir. Hayatın sırrını çözmek bu hazinenin kilidini açmakla mümkündür. Kilidin şifreleri kelimelerdir. Kitap ilimdir, kitap irfandır, kitap medeniyettir. Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız.

Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzun her kesimini birbirinden kıymetli kalemlerle bir araya getiren, ilim okyanusunda esrarlı yolculuklara yelken açmamıza vesile olan bu fuarlar fikir dünyamızı zenginleştirmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaba olan sevgisini artıran bu organizasyonlardan biri olan bu kitap fuarını her yıl ziyaret edenlerin sayısının yüzbinleri bulması ülkemizin yarınları adına hepimize umut vermektedir. Okuyan bir neslin aydınlık yarınları müjdelediği muhakkaktır. Bu yıl düşünce dünyamızın büyük mütefekkiri ‘Cemil Meriç’ anısına düzenlenmekte olan 8. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın Malatya’mız, bölgemiz ve Türkiye’miz için hayırlara vesile olacağından hiç şüphem yoktur. Kitap Fuarına katılanlar, Asaletini Battalgazi’den, heybetini Beydağı’ndan cömertliğini Fırat’tan alan ilimizde, kayısının başkenti olan bal şehrinde ilim ve irfanın lezzetli pınarlarından kana kana içeceklerdir.

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın düzenlenmesinde emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediyemize ve diğer kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar kitap fuarını gezdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fuarı gezmeye gelen öğrencilerle fotoğraf çektirerek, bazı öğrencilere kitap hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)