81 İl Yöresel Ürünler Fuarı’nın Malatya’ya Katkısı Büyük

Türkiye’nin 81 İl Ve İlçelerinde Belli Dönemler Arasında Yapılan Yöresel Ürünler Fuarı Gibi Organizasyonlar Şehirlere Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel Büyük Katkılar Sunuyor.

Bu Organizasyonlardan Biride Bugünlerde Malatya’da Yapılıyor. 26 Eylül - 10 Ekim Tarihleri Arasında Düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarına Türkiye'nin 7 Bölgesi 81 İlinden Firmalar Yörelerinin Meşhur Ve Bir Birinden Lezzetli Ürünlerini Damak Tadına Düşkün Vatandaşlarla Buluşmakta.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı Yanında Açılan 81 İl Yöresel Ürünler Fuarı Sadece Malatya’lıların Değil Özellikle Hafta Sonları Komşu İl Ve İlçelerden Gelen Vatandaşlarında İlgi Odağı Oluyor.

81 İl Yöresel Ürünler Fuarı’nı Organize Eden Malatyalı İş İnsanları Kaya Tunç Ve Hasan Doğan, Şu An Bu Fuar Organizasyonun Malatya’ya Maddi Ve Manevi Çok Büyük Katkısı Oluğunu, Yaklaşık 140 Stant Açıldığını Ve Bu Stantlarda 200 Civarında Üniversite Öğrencisine 15 Gün Boyunca Ciddi Ekonomik Katkı Sunduklarını Ayrıca Dışarıdan Gelip Yöresel Ürünler Fuarına Stant Açan Esnafların 250’ya Yakını 17 – 18 Gün Boyunca Malatya’da Çeşitli Otellerde Konakladığını Ve Böylelikle Malatya Ekonomisine Ve Esnafına Ciddi Ekonomik Katkı Sunduklarını Söylerken, Yöresel Ürünler Fuarı Tamamıyla Tüketicinin Damak Tadına Hitap Eden Organizasyonlardır. Malatyalılar Hiçbir Malatya Esnafında Bulamadığı Sadece İnternet Üzerinden Sipariş Ettiği Ürünlerin Ayaklarına Kadar Gelip Keyifli Alış Veriş Yapma İmkânı Sunduklarını Belirterek, Bu Fuarın Yerel Esnaflara Uzaktan Yakından Zarar Vermediğini Söyleyerek, Bu Fuarların Amacı Zaten Yerelde Bulunmayan Lezzetleri Vatandaşın Ayağına Getirilmesi İçin Yapılan Fuarlardır.

Fuarı Düzenleyen Kaya Tunç Ve Hasan Doğan Kendilerinin Malatyalı Olduğunu Malatya’da Yaşadıklarını, Burada Yapılan Organizasyonla Fuar Boyunca Yaklaşık 150 Bine Yakın Aile Ve Çocuğa Fuar Boyunca Eğitici Ve Öğretici Ücretsiz Çocuk Gösterileri Ve Etkinlikler Yaptıklarını, Çeşitli Sosyal Projelere Katkı Sunduklarını Kısacası Malatya’da Kazanılanın Tekrar Malatya’ya Harcandığını Söylediler.

26 Eylül - 10 Ekim Tarihleri Arasında Açılan Yöresel Ürünler Fuarına Türkiye'nin 7 Bölgesi 81 İlinden Firmalar Yörelerinin Meşhur Ve Bir Birinden Lezzetli Ürünlerini Sergilemeye Devam Ediyor.

Malatya Yöresel Ürünler Fuarı 10 Ekim Perşembe Gününe Kadar Devam Edecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)