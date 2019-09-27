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27 Eylül 2019 Cuma 20:28

81 İlin Yöresel Ürünleri Malatya'lılar İle Buluştu

81 İlin Yöresel Ürünlerinin Sergilendiği Ve Satıldığı Malatya Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

81 İlin Yöresel Ürünleri Malatya'lılar İle Buluştu
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81 İlin Yöresel Ürünlerinin Sergilendiği Ve Satıldığı Yöresel Ürünler Fuarı  Malatya Büyükşehir Belediyesi  Ve Malatyapark  AVM Yanında Açıldı.

Malatya Büyükşehir  Belediyesi  Ve Malatyapark  AVM Yanında  Açılan  Yöresel Lezzetler Fuarında Bugün İtibarıyla  Her Gün 17.30 - 20.30 Saatleri Arası Ücretsiz Çocuk Gösterileri Yapılacak.

81 İlden Yaklaşık 140 Firmanın Katıldığı Yöresel Lezzetler Fuarına Malatya Merkez Ve İlçeleri Olmak Üzere Adıyaman , Elazığ  , Maraş Ve Diğer Komşu İllerden De Yoğun Bir Ziyaretçinin Gelmesi Tahmin Ediliyor.

Yapılacak Etkinlikte Yaklaşık 150.000 Ücretsiz Bilet Dağıtılarak Çocukların Aileleri İle Birlikte Bir Birinden Güzel Gösteri Ve Oyunlara Tanık Olacaklardır.

10 Ekim Tarihine Kadar Açık Kalacak Olan Yöresel Ürünler Fuarına Türkiye'nin 7 Bölgesi 81 İlinden Firmalar Yörelerinin Meşhur Ve Bir Birinden Lezzetli  Ürünlerini  Sergileyecektir.

İlk Günden İtibaren  Malatya Ve Çevre İllerden Gelen Misafirlerin Yoğun İlgi Gösterdiği ,  Malatya Yöresel Ürünler Fuarı 10 Ekim Perşembe Günü Sona Erecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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