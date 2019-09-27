81 İlin Yöresel Ürünleri Malatya'lılar İle Buluştu

81 İlin Yöresel Ürünlerinin Sergilendiği Ve Satıldığı Yöresel Ürünler Fuarı Malatya Büyükşehir Belediyesi Ve Malatyapark AVM Yanında Açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ve Malatyapark AVM Yanında Açılan Yöresel Lezzetler Fuarında Bugün İtibarıyla Her Gün 17.30 - 20.30 Saatleri Arası Ücretsiz Çocuk Gösterileri Yapılacak.

81 İlden Yaklaşık 140 Firmanın Katıldığı Yöresel Lezzetler Fuarına Malatya Merkez Ve İlçeleri Olmak Üzere Adıyaman , Elazığ , Maraş Ve Diğer Komşu İllerden De Yoğun Bir Ziyaretçinin Gelmesi Tahmin Ediliyor.

Yapılacak Etkinlikte Yaklaşık 150.000 Ücretsiz Bilet Dağıtılarak Çocukların Aileleri İle Birlikte Bir Birinden Güzel Gösteri Ve Oyunlara Tanık Olacaklardır.

10 Ekim Tarihine Kadar Açık Kalacak Olan Yöresel Ürünler Fuarına Türkiye'nin 7 Bölgesi 81 İlinden Firmalar Yörelerinin Meşhur Ve Bir Birinden Lezzetli Ürünlerini Sergileyecektir.

İlk Günden İtibaren Malatya Ve Çevre İllerden Gelen Misafirlerin Yoğun İlgi Gösterdiği , Malatya Yöresel Ürünler Fuarı 10 Ekim Perşembe Günü Sona Erecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)