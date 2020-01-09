Acı kayısı çekirdeğindeki sır, kayısır olarak üretildi

Doğu Anadolu Projesi (DAP desteği ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Acı Kayısı Çekirdeği Prebiyotik Kayısı Ekstresi Üretim Tesisini faaliyete geçti.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tesisi birlikte gezerek bilgi aldılar.

“Akademik çalışmanın yansıması”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Uluslararası patentini almış olarak, süreç içerisinde de gıda takviyesi süreci devam etmekteydi. Bu süreç bugün artık hizmete sunuldu. Süreç içerisinde yakında şimdilik bizim en güzel meyvemiz, ürünümüz. Çünkü Malatya’nın olması dışında uluslararası alanda da yapılan çalışmaların bir göstergesi. Akademik çalışmaların yansıması bu tarz ürünlerle daha da faklı bir boyuta gelmiş oluyor. Mikroenkapsülasyon işlemi de yapıldı. Bu işlemde kontrollü salımım sağlamış oluyor. Bunu da böyle bir özelliği var, zehirsizleştirme etkisi yapılıyor. Bildiğiniz üzere acı kayısı çekirdeğinde siyanür maddesinin var olduğu düşünülerek insanlar bunu farklı algılayabilirler. Ama biz bunu tamamen siyanürsüzleştirerek içerisindeki aktif aktioksidan dediğimiz sağlığa faydalı kısmını bir nevi topluma hem stresi önleme, kanseri önleme, var olan kanserin ileri süreçte tedavisi ve yine bunların her birinin gıda takviyesi olarak verilmesi ile ilgili obezitede yaptığımız çalışma sonuçları da çalışmalar uluslararası yayımlandı.” ifadelerini kaydetti.

“Tesisteki üretimin geliri öğrencilere burs olacak”

Rektör Prof. Dr. Karabulut şu şekilde konuştu; “Kayısır ismini nerden bulduk, Uzun vadede çalışma sonrasında bir nevi kayısının kendi içerisindeki maddelerin antioksidan olarak verilmesiyle çok ayrı bir boyut oluşturmakta. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan hocamız destek verdiler bu anlamda ilk patentin alınması sürecinde, marka tescilini yaptırdık. İnşallah süreç içerisinde tüm Türkiye’ye ve uluslararası anlamda da yapılan patent süreçlerini tamamlanması süreçlerinden sonra ciddi anlamda şuanda talep var. İnşallah yakın zamanda herke ulaştırmak üzere sunuyoruz. Yapılan akademik makalelerin, bilimsel çalışmaların Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak da Uluslar arası boyutta görünmesi açısından çok ciddi bir emeğin ürünüdür. İnşallah hem sağlığa hem de gıda takviyesi olarak yaşlanmayı geciktirici etkileri ile cilt bakım gibi ürünleri de çıkacak. Acı kayısı çekirdeğinin diğer taraftan yağı masaj etkileri ile de hizmete sunulacak. Asla ticari bir amaç gütmüyor. Gelirlerimiz tamamen üniversitemiz öğrencilerine burs olarak verilmek üzere süreci takip etmekteyiz.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Kayısı çekirdeğinin hem yağını ayırıyor değerli hocam. Hem de diğer ürünü de ilaç olarak piyasaya sunuyor. En önemlisi de buradan herhangi bir kazanç elde etmeyi düşünmeden, tamamen elde edilen geliri de eğitimde kullanılmak üzer bir hedef tutturmuşlar. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” İfadelerini kaydetti.

“Türkiye olarak konuştuğumuz en temel konu katma değerli üretim”

Türk Patent Ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “Malatya denince akla tabiî ki kayısı geliyor, doğal olarak. Kayısı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili yapılmış olan, aynı zamanda Avrupa komisyonunda da tescili olan, önemli bir coğrafi işaretli ürünümüz. Bugün burada şunu gördük; bu anlamda sayın rektör hocamızı bu alanda yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Türkiye olarak konuştuğumuz en temel konu katma değerli üretim, katma değeri yüksek ürünler üretmek ve daha fazla para kazanmak. Malatya’da, kayısıya baktığımız zaman önemli bir ürün olmasına rağmen, hiç kuşkusuz sadece ürünün kurutulması ve satılması ile elde edilen gelir sınırlı kalıyor. Bugün burada örneğini gördüğümüz, inovasyon yaparak, örnek olarak bu şekilde sağlıkla ilgili, kanser ile ilgili hocamız araştırmalarını yapıyor. Patentli ürünlere bunu dönüştürerek, birim kilogramdan çok daha fazla katma değer yaratmak mümkün. Türk Patenti Marka Kurumu olarak bu çalışmaların bundan sonra yeni patent başvurularıyla her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde markalaşma çalışması da çok güzel gidiyor. İnşallah bu çalışmaların hem daha çok genç olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne önemli katkılar sağlayacağını, güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)