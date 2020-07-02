AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yeni adliye binasıyla ilgili, “Yeşilyurt’umuza, Yeşiltepe’mize Askeri Hastanemizin olduğu alana Allah nasip ederse adliye binamızı yapıyoruz. Yeşilyurt mıntıkasında Yeşiltepe’nin daha da gelişimine katkıda bulunacağını düşündüğümüz Askeri Hastane’nin yerine adliye binasını yapalım istedik. Süreci tamamen başlattık. En kısa sürede Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın imzasıyla birlikte devri Adalet Bakanlığımıza yapıp, adliye binamızın sürecini başlatıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından Şelale Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Meclis Üyeleri ve Muhtarlar İstişare Toplantısı’nda konuşan Çalık, 24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden Malatya’nın da ciddi şekilde etkilendiğini anımsatarak, “Depremin merkezi Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi’ydi ama Yeşilyurt’ta çok ciddi manada etkilendi” ifadesini kullandı.

“DEPREM SONRASI ÖNEMLİ VE HUMMALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK”

Milletvekili Çalık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu kaydederek, “O deprem gecesinde bir kez daha o gururu yüreğimde en derin şekilde hissettim. Depremde Doğanyol’da 4 vatandaşımız enkazın altında kaldığında bir saat sonra biz oradaydık. Pütürge’nin bütün dağlarına, bayırlarına gittik. Bir saat sonra vali, milletvekilleri, belediye başkanı oradaydı. 6 saat sonra İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlarımız Doğanyol’daydı. 24 saat dolmadan ülkemin, devletimin başkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeydi. İşte güçlü, büyük Türkiye nasıl olunur, bana bir kez daha yaşattıkları için Cumhurbaşkanım başta olmak üzere bütün bakanlarımıza ve emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Depremde öncelikli olarak enkazın altında kimsenin kalmaması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü anımsatan Çalık, “Sonrasında da açıkta hiçbir canlımız kalmasın istedik. Daha sonrada aç hiçbir canlımız kalmasın istedik. Bu noktada çok önemli ve hummalı bir çalışma yürüttük. Pütürge, Doğanyol, Kale ve en çok etkilenen ilçelerimizden bir tanesi de Battalgazi’ydi. Depremin üçüncü günü Yeşilyurt’umuzda da ciddi hasarların olduğunu tespit ettik. 4K sitesine gittik ve orada yaşanılan sorunları yerinde tespit ettik. 4K sitesinin bütün sakinleriyle bir araya geldik. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız ile bir araya geldik. ‘Buraya yerinde bir kentsel dönüşüm yapılmalı’ dedik. Ada sitemizde dahil olmak üzere yıkılan, zarar gören mahallelerimize önce geçici sonra kalıcı barınmalarımızı inşa etmek için gayret gösterdik” dedi.

“YENİ ADLİYE BİNASI İÇİN SÜRECİ TAMAMEN BAŞLATTIK”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yeni adliye binası için sürecin tamamen başladığını kaydederek, “Yeşilyurt’umuza, Yeşiltepe’mize Askeri Hastanemizin olduğu alana Allah nasip ederse adliye binamızı yapıyoruz. Askeri Hastane, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devri yapılmıştı. Fakat bir alt merkez oluşsun diye düşündüğümüzde adliye için 3-4 alternatif yer çıktı. Bir tanesi Beylerderesi’nin çıkışındaki yerdi ama Yeşilyurt mıntıkasında Yeşiltepe’nin daha da gelişimine katkıda bulunacağını düşündüğümüz Askeri Hastane’nin yerine adliye binasını yapalım istedik. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanımız, Adalet Bakanımız ile görüştük. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, ‘Memnuniyetle bütün desteği ben size vereceğim’ dedi. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, ‘Adliye binası için memnuniyetle elimizden gelen tüm desteği vereceğiz’ dedi. Prosedürleri çözmek üzere Ankara’da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın da katılımıyla bir toplantı yaptık. Süreci tamamen başlattık. En kısa sürede Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın imzasıyla birlikte devri Adalet Bakanlığımıza yapıp, adliye binamızın sürecini başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖRNEK BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ”

Milletvekili Çalık, koronavirüs (kovid-19) sürecinde Türkiye’nin dünyaya örnek bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekerek, “18 yıllık AK Parti iktidarlarının en önemli reformlarından bir tanesi sağlık reformuydu. Bugün hastanelerimizin alt yapısı o kadar güçlenmiş vaziyette ki bütün gelişmiş olan ülkelere örnek oldu. Sağlık çalışanı sayımız bir milyon 200 bine çıkmış vaziyette. Bütün vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunduk. İkinci önemli reformumuz, Sosyal Güvenlik reformu idi. Pandemi sürecinde başarımızdaki en önemli etkenlerden biriydi. Bunun yanında en önemli etken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ve misyondu. ‘Bu hastaneyi niye yapıyorsunuz? Buraya bu kadar yatırımı niye yapıyorsunuz?’ diyenler, Türkiye’nin başarısından sonra inanıyorum ki dediklerinden eğer yüz varsa utanmışlardır. Bugün gelişmiş bütün ülkelerin basın organları Türkiye’nin sağlıktaki başarısını konuşuyor. Bu bizim için çok büyük bir onur. Türkiye bu anlamda sağlık turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelecek. Ama çalışmaya devam etmemiz lazım. Sağlık turizminin en önemli ayağı Türkiye, Türkiye’de de en önemli merkezlerden bir tanesi Malatya olsun istiyoruz. Karaciğer Nakil Enstitümüz, Onkoloji Hastanemiz, şimdi yeni açılan ikinci tıp fakültemiz ile birlikte Malatya’nın sağlık turizminde en önemli alanı dolduracak diye umut ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)