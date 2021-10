Ağbaba'dan Kemal Özalper İlköğretim Okuluna Yeni Bilgisayar Laboratuvarı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın katılımıyla Malatya Kemal Özalper İlköğretim Okulu’nda “Elif Ağbaba Bilgisayar Laboratuvarı”nın açılışını yaptı.Okul laboratuvarının 21 bilgisayarla baştan sona donatıldığı açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Eğitim Sen Şube Başkanı Kazım Albayrak, Eğitim İş Şube Başkanı Hüseyin Kara, ADD Şube Başkanı Yunus Millioğlu, Kemal Özalper İlköğretim Okulu Müdürü Zeynal Yüce ve mahalle muhtarlarıyla birlikte CHP Malatya Kadın Kolları da katıldı.Laboratuvarda emeği geçen katılımcılara teşekkür konuşmasının ardından CHP’li Ağbaba şunları söyledi: “Burada yapılan hizmet aslında göle atılmış bir damla su gibidir. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bunun çok daha fazlasını yapıyor. İnşallah bunun devamı gelir. Allah nasip ederse daha büyük şeyler yaparız. Belki ana okulunun yanına başka katkılar da sunarız. Bu konuda destek olacağımızın sözünü veriyorum. Öncelikle burası benim mahallem. Benim mahallemin okulu. Başarı sıralamasında Malatya'da ortalamalarda olan bir okul. Bundan sonra elimizden gelen desteği yapacağız. Ayrıca hem Malatya'da tablet dağıtımında hem de bu bilgisayarların sağlanması konusunda desteklerini esirgemeyen Gaye Akçen ve Enginkan Vakfı yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Başta Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka, Hekimhan ve Arguvan belediye başkanlarımız, sendika başkanlarımız onlara da teşekkür ediyorum. Umarım daha fazla şeyler yapmak nasip olur. Burada bilgisayarlar son model. Eğitim günümüz dünyasında her zamankinden daha önemli. Artık eğitimin, bilişimin olmadığı hiçbir yerde kalkınmak mümkün değil. Bütün araştırmalar gösteriyor ki dünya hızla yazılıma, hızla yeni teknolojiye geçiyor. Hesaplara göre 2030 yılında şu an yapılan mesleklerin yaklaşık yüzde 60’ı artık yapılmaz olacak. Bu nedenle eğitimin, bilişimin ve teknolojinin önemini belirtiyorum. Malatya’daki çocuklarımız umarım bundan sonra daha iyi eğitim alır.”CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise eğitimde fırsat eşitliği için çabaladıklarını belirterek şunları söyledi: “Ben de bu vesileyle bu süreç katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Malatya'nın medar-ı iftiharı Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Az önce kendisinin de ifade ettiği gibi eğitim gerçekten çok önemli. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sormuşlar: ‘Reisi Cumhur olmasaydınız ne olursun olmak isterdiniz’ diye. ‘Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim’ demiş. Yani eğitime her fırsatta çok inanmış, savaşı kazandıktan sonra ‘şimdi cehaletle savaşımız başlayacak ve bunda da bizim öncü gücümüz öğretmenlerimiz olacak’ demiş. Ben biliyorum ki, bu okuldaki tüm öğretmenlerimiz yine fedakâr ve cefakarca çalışmalarıyla ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edecektir. Bu vesileyle tekrar öğrencilerimize başarılar diliyorum. Eğitimde fırsat eşitliğinin olduğu ve kız çocuklarının okullaşma oranının daha yüksek olduğu bir ülke diliyorum. Tüm çocuklarımızın tablete, bilgisayara erişim hakkına sahip olduğu nice günler güzel günleri hep beraber kucaklayalım. Bu destekleri tek tek hayırseverliklerle değil, gerçek anlamda ülke politikası olarak hayata geçirelim.”Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, bilgisayar sınıfının önemli bir katkı olduğunu belirtip “Bugün önemli bir güne şahitlik ediyoruz. Sayın Veli Ağbaba’nın Malatya’ya olan destekleri her zaman devam ediyor. Bugün de okulumuzda bilgisayar sınıfı açılmasında önemli katkıları oldu. Zaten eğitim sürecinde özellikle tablet ve iletişim konusunda bize ciddi destekler vermişti. Bu amaçla biz bu sınıfı oluşurduk. Bilgisayar sınıf olarak bu sınıfımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu nedenle Sayın Ağbaba’ya teşekkür ediyor, desteklerini bekliyorum” dedi.Okul Müdürü Zeynal Yüce de Ağbaba’ya teşekkür ederek “Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba’ya okulumuza yaptığı hizmetlerden dolayı katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu okulumuza yaptığı ilk hizmet değildir. Daha önceden de okulumuzun lavabolarının tamiratında bize yardımcı oldu. Öğrencilerimize kitap dağıtımında da yardımcı oldu. Kendisinin Okulumuz öğrencilerine yapmış olduğu hizmetlerden ve eğitime yapmış olduğu katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya adına iyi biri milletvekili olduğuna inanıyorum, başarılarının devamını diliyor ve saygılar sunuyorum” dedi.