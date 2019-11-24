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24 Kasım 2019 Pazar 11:41

Ağbaba'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba , 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba, mesajında eğitim sisteminin sıkıntılarına değinerek, AK Parti'nin eğitim politikasının çöktüğünü belirtti.

Ağbaba'dan Öğretmenler Günü Mesajı
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AK Parti iktidarının, binlerce öğretmen ve öğretmen adayının sesine kulak vermediğini belirten Ağbaba: “Her defasında eskisini aratan başarısızlık abidesi uygulamaları reform adı altında pazarlayan AKP iktidarı, eğitim sistemini bilinçli biçimde geriletmekte ve vasıfsız müfredatlara mahkum ederek hem öğrencilerimizi hem de değerli öğretmenlerimizi mağdur etmektedir"dedi.


“ÖĞRETMENLERİN YARISINDAN FAZLASI KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMİYOR”

Öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıların eğitim sistemindeki sorunlarla sınırlı olmadığının altını çizen Ağbaba, öğretmenlerin %75’inin borçlu olduğunu, her 4 öğretmenden 1’inin ek iş yapmak zorunda kaldığını belirtti. Ağbaba “Öğretmenlerimizin yarısından fazlası kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Ekonomik, sosyal ve özlük hakları açısından diğer ülkelerle kıyaslandığında meslektaşlarının çok gerisinde geliyor" ifadelerini kullandı.

YARIM MİLYON ÖĞRETMEN ADAYI ATAMA BEKLİYOR

Ağbaba açıklamasında AK Parti'nin uyguladığı eğitim politikalarının sürekli sermayeden yana olduğunu belirterek "Bu politikalar sonucu eğitim sistemi her geçen gün bilimsellikten, çağdaşlıktan ve yaratıcılıktan uzaklaşıp ticarileşen bir hal almaktadır.Dindar nesil yetiştirme arzusuyla her mahalleye imam hatip okulu açmak, binlerce öğrenciyi zorla bu okullara kaydettirmek zaten üst düzeyde olan sorunların çok daha fazla artmasına sebep olmaktadır. AKP İktidarlarıyla birlikte nitelikli öğretmen yetiştirme politikaları terk edilmiş, ataması yapılmayan öğretmen sayısı yarım milyona yaklaşmıştır.Eğitimde esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma yöntemlerinin yaygınlaşması kaygı yaratıcı hal almıştır."dedi

'SÖZLEŞMELİ-KADROLU-ÜCRETLİ ÖĞRETMEN AYRIMI TÜRKİYE’NİN AYIBIDIR!”

70 binden fazla öğretmenin ders başı ücret karşılığı öğretmenlik yaptığını belirten Ağbaba, “70 bin öğretmen hiçbir özlük hakkına sahip olmadan çalışmak zorunda kalıyor. Öğretmenlerin güvenceli çalışmalarını sağlamak, öğretmenlere yapılacak bir lütuf değil, iktidar tarafından gasp edilmiş bir hakkın teslimi anlamına gelmektedir. Güvencesiz çalışan öğretmenler kadrolu olmalı, öğretmenleri güvencesizlikle sınama gafletine derhal son verilmelidir.” İfadelerini kullandı.


“ÇOK GÜZEL GÜNLERİN GELECEĞİNE DAİR İNANÇLA ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

Ağbaba, açıklamasını, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak bitirdi: “Öğretmelerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretildiği, eğitim sistemindeki yap-boz anlayışın tarihin tozlu sayfalarına terk edildiği, öğretmenlerimizin yarınlara umutla bakabildiği ve atama bekleyen öğretmenlerimizin öğrencilerine kavuştuğu o çok güzel günlerin çok yakında geleceğine dair inançla, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." Dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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