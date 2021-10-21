Ağbaba: Fetö Gitti, Tügva Geldi!

AĞBABA: FETÖ GİTTİ, TÜGVA GELDİ!

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA SOYULUYOR!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada TÜGVA’ya ilişkin sert sözler söyledi, “Hoca efendilerini geçtiler” dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kooperatif Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin söz alan Ağbaba, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde yaşanan yolsuzlukları ve son günlerde “devlete sızma” iddialarıyla gündeme gelen TÜGVA’ya ilişkin sert sözler söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri AKP’nin çiftliği haline gelmiş!

Ağbaba, kürsüde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kooperatif Kanunu'ndaki değişiklikler konuşuluyor. Bir kooperatif var ki, bu kooperatif hakikaten tam AKP'nin Türkiye’yi yönettiği bir çiftliğe dönüşmüş durumda. O kooperatifin ismi, Tarım Kredi Kooperatifi. Eski vekil arkadaşınız, bu sıralarda oturan Fahrettin Poyraz’ın 180 bin mi daha mı az maaş aldığı biraz önce tartışıldı. Burası bir çiftliğe dönüşmüş. Birisi eski AKP milletvekili, diğeri yardımcısı, biri kendisinin eski danışmanı, bir diğeri Trabzon eski İl Başkanı, bir diğeri Bilecik eski İl Başkan Yardımcısı vesaire… Türkiye’de ziraat mühendisi kalmamış, çiftçi kalmamış, Tarım Kredi Kooperatifleri tamamen AKP’nin eski milletvekili ve yöneticilerinin çiftliği haline getirilmiş.”

Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden yolsuzluk yapılıyor!

“Şimdi bir olay anlatacağım, siz de elinizi vicdanınıza koyun, bir düşünün. Bakın, bu Fahrettin Poyraz geçtiğimiz günlerde bir iş yaptı, eşine ait binayı önce YUSEL firmasına satıyor, bu YUSEL firmasına satılan binayı, YUSEL firması, tekrar Tarım Kredi Kooperatifine kiraya veriyor. Burada ahlak var mı, bu insanın vicdanına nasıl sığar ve nasıl açıktan bu kadar ahlaksızlık yapılır, bunu da vicdanınıza bırakıyorum. Karısına ait bir binayı YUSEL firmasına satıyor, YUSEL firması götürüyor bu binayı Tarım Kredi Kooperatifine kiraya veriliyor.”

Fahrettin Poyraz müdür oldu, iki firma zengin oldu!

“Tarım Kredi Kooperatifi sürekli iki firmaya iş veriyor, birinin ismi İRİS diğerinin ismi YUSEL firmaları. Bunlar kimin? Bunlar Fahrettin Poyraz’ın, Fahrettin Poyraz ve aile yakınlarının. Tarım Kredi Kooperatifini yiyorsun, Tarım Kredi Kooperatifinden aldığın maaş yetmiyor, gidiyorsun İran’daki firmadan maaş alıyorsun o da yetmiyor kendi kurmuş olduğun, akrabaların kurmuş olduğu şirketler aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatifini yani çiftçinin hakkını yiyorsun. Genel Müdürün kurucusu olduğu ve aile fertlerinin ortağı olduğu, yöneticisi olduğu İRİS şirketi ne hikmetse Fahrettin Poyraz Genel Müdür olduktan sonra Tarım Kredi Kooperatifi tüm iştiraklerinin bütün hizmetlerini yüksek fiyatlardan bu firmadan almaya başlıyor. Bu süre içerisinde 7 milyon TL’ye aşkın tutarda bir fatura düzenlemişler, 2020 yılına gelindiğinde de İRİS firması bir doğum yapmış onun ismi de YUSEL olmuş. YUSEL diye bir şirket doğurmuş amaç ne? Amaç onunla da Tarım Kredi Kooperatifini soymak. YUSEL şirketi kooperatiflerle iştiraklerine ait bir insan kaynakları hizmeti veriyor yani şu geçenlerde Cumhurbaşkanının gidip alışveriş yaptığı marketin sahibi burası.”

Devletin malı deniz, yiyen domuz oğlu domuz!

“9-10 maaşın bu yolsuzluğun yanında lafı bile olmaz, 9-10 maaşın lafı bile olmaz. Bir tarafta traktörü, ineği icralık diğer tarafta Tarım Kredi Kooperatifi gözümüzün içine baka baka soyuluyor. Türkiye’de kötü bir atasözümüz var. Nedir o atasözü ‘Devletin malı deniz, yemeyen domuz.’ Millet ittifakında yapılacak ilk seçimden sonra bu atasözünü bu topraklardan sileceğiz. Ne yapacağız: ‘Devletin malı deniz, yiyen domuz oğlu domuz’ diyeceğiz.”

TÜGVA, ‘Fetullah Hoca Efendi Hazretleri’ diyordunuz ya, onu hatırlatıyor

“Vakfı bile kirlettiniz. Vakıf ne demek? Vakfetmek demek. Ya insan Allah’tan korkar, kuldan utanmıyorsunuz, bari Allah’tan korkun. Ya yıllardan beri bu vakıflar insanlığın hizmetine gitmiş. Bu vakıf TÜGVA. Vakfın amacı ne? Vakfetmek, hayır yapmak, fakire fukaraya yardım etmek. TÜGVA ne yapmış? Kendi yandaşlarına iş vermiş, kendi yandaşlarına bina almış, kendi yandaşları çifter çifter maaş almış. Ya elinizi vicdanınıza koyun, içinize siniyorsa söyleyin ya! Bakın arkadaşlar, nereden örnek almış bu TÜGVA? Eski ustalarından. Eski ustanız kim: Fetullah, FETÖ eski ustanız sizin, eski ortağınız, ustanız. Maşallah onu geçmişsiniz. Bunlarda adam kayırma var mı? Var. Fişleme var mı? Var. Kamu malına çökme var mı? Milyonlarca. Okullara sızma var mı? Var. Torpil var mı? Var. Başka, askerî okullara öğrenci yerleştirme var mı? Var.Hâkim savcı yerleştirme var mı? Var. Kaymakam yerleştirme var mı? Var. Kimi hatırlatıyor? ‘Fetullah Hoca Efendi Hazretleri’ diyordunuz ya, onu hatırlatıyor. Bakın bu memlekette 3 milyon 214 bin çocuğun olduğu evde bir tek çalışan yok, her 2 gençten 1’i işsiz, 10 milyonu aşkın işsiz var. Siz ne yapıyorsunuz? Sadece keşke AKP’lileri işe soksanız. Onları da sokmuyorsunuz, kimi sokuyorsunuz? Daha dar, daha yakınlarınızı. Yeğen, ana, baba, akrabaları sokuyorsunuz. Devletin çivisi çıkmış. Genel Başkan diyor ya ‘Hesap soracağım’ Bundan hesap sorulmaz mı ya? Fakir fukara kalmadı. TÜGVA’nın akrabası, bilmem kimin yakını. Allah’tan korkun.”