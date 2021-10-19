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19 Ekim 2021 Salı 19:05

Ağbaba, TYP Kontenjanlarının Artırılmasını İstedi

AĞBABA, TYP KONTENJANLARININ ARTIRILMASINI İSTEDİ “İŞKUR OKULLAR KAPALIYKEN TEMİZLİKÇİ ALDI, AÇIKKEN SAYIYI AZALTTI” CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TYP Kapsamında …

Ağbaba, TYP Kontenjanlarının Artırılmasını İstedi
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AĞBABA, TYP KONTENJANLARININ ARTIRILMASINI İSTEDİ

“İŞKUR OKULLAR KAPALIYKEN TEMİZLİKÇİ ALDI, AÇIKKEN SAYIYI AZALTTI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TYP Kapsamında İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl okullar kapalıyken alınan personel sayısının azaltılmasını eleştirdi.

18 Milyon öğrenci 1,5 aydır eğitim görüyor.Ancak, İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından okulların temizliği ve güvenliği için Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalıştırılan personel sayısındaki azalma, eğitim sürecinde ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıllardır hizmetli  alımı yapılmaması, hizmetli personellerin görevde yükselme sınavıyla memur kadrolarına geçmeleri dolayısıyla okullardaki hizmetli sayısının az olması pandemi döneminde etkisini çok daha fazla hissettiriyor.Temizlik ve güvenlik personelini İŞKUR’un düzenlediği TYP ile kapatmaya çalışan okullar, bu yıl kontenjanların aşağı çekilmesiyle ciddi sıkıntı yaşamaya başladılar. Pek çok okulun öğrenci velilerinden deterjan parası veya temizlik şirketine ödenmek için para topladığı belirtiliyor.Öğrencilerin de okul kapılarında bekleyen güvenlik personelli olmadan eğitim görmeleri çeşitli sorunları beraberinde getiriyor.

BİNLERCE OKULDA TEMİZLİK PERSONELİ YOK

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “İŞKUR’un geçtiğimiz yıl okullar kapalıyken aldığı temizlikçi sayısını bu yıl azaltmasını eleştirerek “Bir taraftan Covid’ten korunmanın koşullarından birinin ‘hijyen’ olduğunu söyleyip, diğer taraftan hijyen koşullarını yerine getirmemek doğru bir karar değil. Yurt genelinde binlerce okul temizlik personeli olmadan eğitime başlatıldı.Türkiye’nin dört bir yanından öğrenci velilerinden destek istenerek temizlik sorunu çözülmeye çalışılıyor. Okulların açık kalması isteniyorsa en kısa sürede TYP ile yeni alım yapılmalıdır. 81 ilin tamamında yaşanılan kaos sonlandırılmalıdır” dedi.

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