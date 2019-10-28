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28 Ekim 2019 Pazartesi 14:03

Ağbaba’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; “Kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle bayram kutlamasını yasaklayan valilerin gölgesinde Cumhuriyet Bayramının 96. Yılını kutlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Ağbaba'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhuriyet Bayramı mesajında parlamenter demokrasinin önemine vurgu yaptı. Ağbaba, Cumhuriyet Bayramının 96. Yılında bayram kutlamasını yasaklayan Nevşehir Valisi’ni de sert sözlerle eleştirdi.

CUMHURİYET ÖZGÜRLÜĞÜN VE DEMOKRASİNİN İSMİDİR

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. Yılında, hem ülkemizdeki hem de sınırlarımızdaki gelişmelere baktığımızda aydınlanma meşalesini yakıp bizlere emanet eden Cumhuriyet kadrolarının ve laik, demokratik Cumhuriyetin değerini çok daha iyi anlıyoruz.” İfadelerini kullanan Ağbaba; Laik Cumhuriyetin dil, din, ırk, mezhep, inanç farkı gözetmeden insanlara kucak açılması anlamına geldiğini belirterek, Cumhuriyetin tutuculuğa, gericiliğe, ümmetçiliğe karşı çağdaşlığın, özgürlüğün, demokrasinin ve aydınlığın ismi olduğunu ifade etti.

VALİLER AKP İL BAŞKANLIĞI YAPIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Cumhuriyeti içine sindiremeyen AKP İktidarı ısrarla Cumhuriyet kutlamalarını bazen engellemeye, bazen itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Valiliklerden TC ibarelerini silmek, Atatürk anıtlarına saldıran meczupları koruyup kollamak, Atatürk’e ve Cumhuriyet kazanımlarına ağza alınmayacak laflar söyleyen yazarları akıl hocası yapmak AKP’nin Cumhuriyet’e bakışını özetlemektedir. En son Nevşehir Valisi’nin kamu düzeni bozacağı gerekçesiyle il başkanlığımızın Cumhuriyet Yürüyüşü’ne izin vermemesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Valilerin, kaymakamların AKP İl ve ilçe başkanı gibi davranıp, Cumhuriyet değerlerine karşı savaş içine girmeleri bu dönemin unutulmayacakları arasına girecektir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyeti, onun kazanımlarını ve değerlerini koruyacağız, savunacağız, yaşatacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimizi bizlere armağan edenleri içtenlikle anıyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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