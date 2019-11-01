Ağbaba’dan Gençlik Ve Spor Bakanı’na Suat Arslanboğa Soruları

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Süper Lig’de 23 Eylül’den itibaren görev verilmeyen Malatyalı Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığına soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığına soru önergesi verdi. Ağbaba, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu tarafından bugüne kadar neden hiçbir açıklama yapılmadığını sordu.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Beşiktaş –Başakşehir müsabakasından sonra Malatyalı Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa’nın profesyonel hakem sözleşmesinin MHK ve TFF tarafından sona erdirildiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 23 Eylül’den günümüze kadar Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasının kamuoyunda tartışılmaya devam ettiğini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şu soruları yöneltti;

1-Tüm futbol kamuoyu, Suat Arslanboğa’nın yüz kızartıcı bir suç yüzünden mi profesyonel sözleşmesinin iptal edildiğini konuşurken, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu tarafından bugüne kadar neden hiçbir açıklama yapmamıştır? Açıklama yapılmaması nedeniyle Malatyalıların dürüstlüğü ile tanıdığı Suat Arslanboğa’yı zan altında bırakmasının sebebi nedir?

2- Suat Arslanboğa’nın görev yaptığı müsabakada VAR dokümanları neden açıklanmamaktadır? TFF ve MHK, Suat Arslanboğa’nın o maçta birlikte görev yaptığı hakemlerin ses kayıtlarını ve dökümlerini incelemiş midir? Bunlar kamuoyuyla neden paylaşmamıştır? Hata varsa eşit ölçülerde cezalar verilmiş midir?

3- Suat Arslanboğa’nın o maçta yaptığı sıradan bir hakem hatası nedeniyle hakemlik sözleşmesini bitiren TFF ve kurulları, neden aynı maçta o hatalara eşlik eden Halis Özkahya ve Hakan Yemişken’e yeniden müsabaka vermiştir. Suat Arslanboğa’ya 5 haftadır maç verilmemesinin nedeni hakem hatası ise diğer hakemlere neden maç verilmiştir?

4- Suat Arslanboğa MHK’nın değil de kulüplerin istemi ile mi cezalandırılmaktadır?

5-Suat Arslanboğa ile ilgili tekrar bir değerlendirme düşünülmekte midir?

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)