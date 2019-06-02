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02 Haziran 2019 Pazar 12:48

Ağbaba’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Ağbaba'dan Ramazan Bayramı Mesajı
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Türkiye’nin Haziran ayında iki bayramı birden kutlayacağını; Ramazan Bayramı’nın ardından 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Belediye Başkanlığı'nı ikinci kez kazanmasıyla demokrasi bayramı yaşanacağını belirtti.

"HEM RAMAZAN BAYRAMI’NI HEM DEMOKRASİ BAYRAMINI KUTLAYACAĞIZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu kaydederek, "Dostluk ve kardeşliğin yaygınlaştığı, umutların yeşerdiği bayram tadında günlerin özlemi içindeyiz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Haziran ayında iki bayramı birden kutlayacağını, Ramazan Bayramı’nın ardından 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Belediye Başkanlığı'nı ikinci kez kazanmasıyla demokrasi bayramı yaşanacağını kaydeden Veli Ağbaba, “Her şey Çok Güzel Olacak” dedi.

“ADALET OLMAZSA HİÇ BİR BAYRAMI AĞIZ TADIYLA KUTLAYAMAYIZ”
Mesajında ‘Adalet’ vurgusu yapan Ağbaba, “Türkiye’de asıl bayram, barışın, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu zaman, tarafsız ve bağımsız adaletin işlediği zaman kutlanacaktır. Biz yurttaşlarımızın bu özlemlerinin son bulduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Farklı düşünen, farklı konuşan, farklı yazan her kişinin kendisini özgürce ifade edebildiği, adaletin kişilere göre değil toplumun tamamına eşit yaklaşabildiği, açlık ve yoksulluğun sona erdiği, emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği, gençlerimizin işsizlik, çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadığı mutlu bayramlar diliyorum. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm ülkemize barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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