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30 Aralık 2018 Pazar 15:43

Ağbaba’dan Yeni Yıl Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Türkiye, huzurunu, birliğini, dayanışma duygusunu ve en önemlisi birlikte yaşama kültürünü kaybetti. 2018 yılı bu kayıpların en üst seviyeye ulaştığı yıllardan biri oldu” dedi.

Ağbaba'dan Yeni Yıl Mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. 2018 yılının Türkiye için kayıplarla dolu bir yıl olduğunu kaydeden Ağbaba;"Kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılıp meclisin etkinliğinin azaltıldığı, ülkenin cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yönetilmeye başlandığı, bakanların sarayın talimatlarının dışına çıkamadığı, her yönüyle kaos ortamının hakim olduğu bir siyasi yapı ortaya konuldu" dedi.

Veli Ağbaba, "İnsan haklarının,basın özgürlüğünün yok edildiğini,akademisyenlerin cübbelerinin polis botlarıyla çiğnendiği,evlatlarını arayan annelerin yerlerde sürüklendiği,işsizliğin,enflasyonun,faizlerin zirveye çıktığı, iki binin üzerinde işçinin çalışırken iş cinayetlerine kurban gittiği,363 kadının katledildiği bir yılı geride bıraktık.2018 ekonomik kriz,baskı,şiddet ve gerileyen demokrasi kültürü ile anılacaktır"dedi.

MARTIN SONU BAHAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, açıklamasının sonunda şu görüşlere yer verdi; “2019 yılının eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal yaşama hayatın her alanında güzel günler getirmesini diliyor, insan hakları ihlallerinin son bulduğu; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin en aza indiği bir ülke özlemiyle ,Martın sonunun bahar olduğunu hatırlatıyor,tüm Türkiye’nin ve hemşehrilerimin yeni yılını sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşlik dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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