Ahilik Haftası Kutlama Heyetinden Başkan Gürkan’a Ziyaret

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek birlikte Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiler.

Evren: Her zaman esnafın yanında olacağına inanıyoruz

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren; “Ahi heyetimiz, komitemiz ile beraber Ahilik Haftası münasebetiyle Başkanımız Selahattin Gürkan’ı ziyarette bulunduk. Başkanımız, her zaman esnafımızın yanında oldu. Bundan sonra bizlerin üzerine bir görev düştüğü zaman bizler her zaman yanındayız” dedi.

Demirbağ: Ahilik, kadim bir kültürümüzdür

Ahilik kültürünün mutlaka sonraki nesillere aktarılması gerektiğini söyleyen Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ; “32’incisini kutlamakla olduğumuz Ahilik Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ediyoruz. Biz kutlama komitesi üyeleri olarak, bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Başkanımızın bu konuda bizlere büyük destekleri var, çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Keskin: Ahilik bir yaşam biçimidir

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin; “Bu bir esnaf bayramı, onun kuruluş yıldönümü olarak kutluyoruz. Tabi bu komitemizin en başta başkanı Sayın Valimiz ile Büyükşehir Belediye Başkanımız. Diğer Sivil Toplum Örgütü Bakanlığımız bundan dolayı Başkanımızı özellikle makamında ziyarette bulunuyoruz. Hem esnafımızın bayramını kutlamak, kendisi de esnafın içerisinde geldi. Bugünde Şehr-i Emin oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız. Her zaman esnafın yanında olacağına yürekte inanıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğu desteklerden dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da Malatya’mız için, ülkemiz için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

Gürkan: Ahilik, Ahde vefa örneğidir

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, “Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramını kutluyorum. Ahilik, ahde vefa örneğidir. Ahilik, ahlaktır. Ahilik, karşıdakini kendi yerine koymaktır. Ahi Evran teşkilatının Selçuklulardan gelen, Osmanlılarda devam eden ve Cumhuriyetimizin içerisinde de bu ahlakın devam ettirilmesi hem esnaf arkadaşlarımız açısında önemli bir gelişmedir. Bunun unutulmaması ve güne geleceğe taşınması noktasında sayın oda başkanımızın ve değerli yönetiminin göstermiş olduğu çabayı tebrik ediyorum ve kutluyorum” dedi.

Başkan Gürkan, “Esnaf Odaları olsun, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifimiz olsun, hep devletinin milletinin yanında olmuştur. Esnaflarımız 15 Temmuz’da dimdik darbe girişiminin karşısında durmuşlardır. Şehitleri ve gazileri vardır. Biz esnaf odalarımızı tebrik ediyor ve kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gürkan, “Yerel yönetimler olarak, hem yerinde yönetim mantığı içerisinde, hem de katılımcı belediyecilik ilkesi çerçevesi içerisinde şehri yönetirken, şehrin geleceğini planlarken, muhakkak sivil toplum örgütleri olsun, derneklerimiz, odalarımız, kanaat önderlerimiz ve yerel önderlerimizin onların fikir ve düşünceleri bizler için ilham kaynağı olmuştur. Rol model olmuştur. Yön pusulamızın oluşmasında önemli etken olmuştur. Esnafımızın vatanına, milletine, bayrağına, ülkesine bağlı olması ve bunu güçlü bir şekilde haykırması, devletin değerlerine bağlı olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyorlar. İnşallah memleketimize ve milletimize bir daha 15 Temmuz’lar ve ona benzer darbelerin yaşanmamasını temenni ediyorum. ” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan son olarak, “Ahilik Haftasını tekrardan tebrik ediyorum, kutluyorum. Esnafımıza bol ve helal kazançlar temenni ediyorum. Esnaf teşkilatımızın birlik ve beraberlik içerisinde olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu ziyaret dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye ifade etti.

Ahi Heyeti, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı Kutlamaları kapsamında esnafa her zaman desteklerini esirgemeyen Başkan Gürkan’a çiçek hediye ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)