Ahmet Çakır Siyasete girince eski ortağı H.Uğur Polat’ı unutmadı

İl Başkanlığı zamanında yanında duran ortağını, Malatya Belediye Başkanı olunca daha önce İnşaat işiyle uğraşan ortağını, Belediyenin en büyük yan kuruluşu ESENLİK Genel Müdürü yaptı.

Esenlik O zaman bugünün kaç katı Ciro yapıyordu ve Borcu da yüzde dibiydi .Zaman Fetö’nün Her yere Hakim olduğu yıllar… Hiç kalplerini kırmadı. Gelir gelmez bütün IŞIK Evlerinin ve Fetö Mütevelli heyetinin yemeğini en güzel Şekilde yerine getirmeye başlayınca sevildi… HİZMET Grubunca

Neyse ESENLİK bugün Batık durumda yani kısacası yoğun bakımda ve umarım yaşar.

Çünkü ESENLİK Malatya Halkına Hizmet için kurulmuştu.

Zaten H.Uğur bey bıraktıktan sonra birçok kişiyle konuştu. Ahmet Çakır Başkan hatta görüştüğü son anda Fetö’den içeri girenle 4 ay görüştü .Başka isimler daha var velhasıl yeni müdür atayamadan görevi bıraktı.

Sayın Çakır H.Uğur bey ESENLİKTE yaptığı büyük başarılardan dolayı AK Parti Malatya Teşkilatı ve Vekilleri onu Yeşilyurt Adayı yaptılar. Başkan Oldu. Zaten Esenlik Müdürü olduktan Sonra O yıllar Başkan olmuştu.

Malatya Belediyesinde Ertan Mumcu beyle yapılacakları beraber dizayn ederlerdi.

Yeşilyurt Başkanlığı Sayın Hacı beyi frenlemedi .Sayın Çakır Vekil adayı olunca Büyükşehir’e vekaleten başkan olarak atanınca artık koltuğun sahibi gibi kendini görmeye başladı.

Halbuki atanmıştı artık İŞ ADAMI olmuştu… Yerel seçimde beraber olduğu Vekiller ve İL Teşkilatı Selahattin bey tarafından olunca sanki aralarında satılmış durumuna düşmüştü.

Herkes H.Uğur beyin büyük şehir adayı olacağını bekliyordu,Silsile hesabında hesap tutmadı .Ankara’da değişti kendi daha iyi takip eden biri olarak daha iyisini bilir .

Yola çıktığı biri istifa edip bir TV Müdür olduğundan, şimdi ,Malatya Halkı Hacı beyin aldığını söylüyor alabilir.

Sonuçta Hacı bey İş Adamı oldu fabrikası varmış İthalat ihracat yapıyormuş…Sayın H.Uğur bey bu kadar Devlet Hizmeti yaptı. Şimdi Ticaret yani Fabrika çalıştırması da normal işleri de iyidir Umarım, iyi bir Müdür ve CEO’ dur. Referans ESENLİK.

VESSELAM

MALATYALI İSMAİL HAKKI ŞENYİĞİT