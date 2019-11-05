AK Parti Gençlik Kollarından Kızılay’a Ziyaret

Ziyarette konuşan Ak Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer AKIN, Ramazan SOYLU’ya hayırlı olsun dileklerini sunarken; Kızılay Haftası olması münasebetiyle verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ak Parti Gençlik Kolları olarak başta kan bağışı olmak üzere, Kızılay’ın yürüttüğü her türlü hizmetlerde yanında olacaklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan SOYLU, Türk Kızılay olarak dünyanın her yerinde yardım kampanyalarının devam ettiğini, Malatya’da da kan bağışı, nakdi ve ayni yardımlar, eğitimlerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Ak Parti Gençlik Kolları ile daha önce de ortak çalışmalar yürüttüklerini, bundan sonra da bu verimli çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)