Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Kasım 2019 Salı 14:09

AK Parti Gençlik Kollarından Kızılay’a Ziyaret

Ak Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer AKIN ve Yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan SOYLU’yu ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kollarından Kızılay'a Ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693
Ziyarette konuşan Ak Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer AKIN, Ramazan SOYLU’ya hayırlı olsun dileklerini sunarken; Kızılay Haftası olması münasebetiyle verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ak Parti Gençlik Kolları olarak başta kan bağışı olmak üzere, Kızılay’ın yürüttüğü her türlü hizmetlerde yanında olacaklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan SOYLU, Türk Kızılay olarak dünyanın her yerinde yardım kampanyalarının devam ettiğini, Malatya’da da kan bağışı, nakdi ve ayni yardımlar, eğitimlerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Ak Parti Gençlik Kolları ile daha önce de ortak çalışmalar yürüttüklerini, bundan sonra da bu verimli çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş, Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti Vali Baruş, Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey...
Başkan Güder, Lösemili Çocukları Unutmadı Başkan Güder, Lösemili Çocukları Unutmadı
Çalık, “Genç girişimcilerimiz Malatya ekonomisini canlandıracak” Çalık, “Genç girişimcilerimiz Malatya ekonomisini...
Malatya'da Bugün Vefat Edenler Malatya'da Bugün Vefat Edenler
Çalık, “Malatyaspor’umuza bugün de sonuna kadar destek veriyoruz, yarın da vereceğiz” Çalık, “Malatyaspor’umuza bugün de sonuna kadar...
Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek
Çalık’tan yeni hastaneye gece yarısı ziyaret Çalık’tan yeni hastaneye gece yarısı ziyaret
Çalık, “Zaferleri ekonomi de de devam ettirmek istiyoruz” Çalık, “Zaferleri ekonomi de de devam ettirmek...
Malatya'da Bugün Vefat Edenler Malatya'da Bugün Vefat Edenler
27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman’a MTÜ Fahri Doktora Ünvanı Verildi 27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman’a MTÜ Fahri...
Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan’dan Başkan Çınar’a Ödül Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan’dan Başkan...
Rektör Karabulut, “15 Temmuz engellenmeseydi Türkiye bugün Suriye olurdu” Rektör Karabulut, “15 Temmuz engellenmeseydi Türkiye...
Ağbaba’dan Gençlik Ve Spor Bakanı’na Suat Arslanboğa Soruları Ağbaba’dan Gençlik Ve Spor Bakanı’na Suat Arslanboğa...
Bakan Berat Albayrak Malatya'da Bakan Berat Albayrak Malatya'da
MATÖV İstişare Toplantısı Yapıldı MATÖV İstişare Toplantısı Yapıldı
Yukarı Çık
banner687
banner691

Vali Baruş, Büyük Hüseyinbey ve Küçük...
Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet...

Haberi Oku