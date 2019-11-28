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28 Kasım 2019 Perşembe 15:08

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mişmiş Park Fuar Alanında temeli atılacak olan ‘Kongre ve Fuar Merkezi’ programına katılmak üzere Malatya’ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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18 Kasım Perşembe günü gerçekleşen ziyarete, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Bölge Koordinatörü Yusuf Coşkun, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte kalabalık bir topluluk katıldı.

Gürkan: Birçok destan Malatya’da yazılmış ve zuhur etmiştir

Malatya tarihi hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’yı İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehir olarak tarif ediyoruz. Evliya Çelebi 16. yy’da Malatya’yı ve Malatya insanını tarif ederken Dar-ül Rifat diye tarif ediyor. Seçkin insanların yaşadığı, seçkin diyar diye tarif ediyor. Peygamber Efendimizin sahabelerinden Abdulvahap Gazi Hazretleri de himmetli zatların yaşadığı diyar diye tarif ediyor. İnsanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır derken her ne kadar tarihin sıfır noktası Göbekli tepe dense de insanlık medeniyetinin, yerleşik hayatın, devlet hayatının, bürokrasi hayatının ve taş devrinden tunç devrine geçişin ve ilk kılıcın burada bulunmuş olması insanlık medeniyeti açısından da önemli bir kilometre taşı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak Malatya’yı ifade ediyoruz.

Anadolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehir derken hakikaten bizim tarihimizde 1071 yılı Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması olarak ifade ediliyor. Battalgazi, Hasan Gazi ve Hüseyin Gazi bundan 400 yıl önce destan yazmaya başlamışlar. Bir taraftan Sivas’ın bir taraftan Kayseri’nin fethi Hasan Gazi zamanında Ankara’nın fethi Hüseyin Gazi döneminde olmuş. Battalgazi de Eskişehir’in fethi sırasında şehit olmuştur. Bu şehri mazisine layık istikbale hazırlama noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Birçok destan burada yazılmış ve zuhur etmiştir. Mevlana’lar, SadreddinKoneviler ve İbn-i Arabiler burada irşat ederek Konya’ya ricat etmişlerdir” dedi.

Gürkan: Milletvekillerimiz ve STK ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Malatya hem manevi anlamda hem ilim hemde kahramanlık anlamında önemli bir merkezdir. Şehrimiz 12 bin 300 km2 alanı olan ve 13 ilçesi ile 717 mahallesi olan bir şehirdir. Elimizden geldiği kadar AK Partinin ruhuna uygun Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu ve göstermiş olduğu hedeflere ulaşma noktasında ve Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında bütün arkadaşlarımız, Milletvekillerimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Malatya’mızı ekonomik anlamda güçlendirmek ve Malatya için büyük önem taşıyan kayısımızın uygun koşullarda saklanması ve pazarlanması amacıyla geçtiğimiz günlerde 14 milyon Euro’lık Lisanslı Soğuk Hava Deposunun temelini attık. Bugünde nasip olursa ‘Kongre ve Fuar Merkezi’ temelini atacağız.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, Kitap Fuarı, Malatya Uluslar arası Film Festivali, Tarım Fuarı, Kayısı Festivali olsun bu fuarlar şehrimizin tanıtılması ve gelişmesi noktasında önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Başkan Gürkan daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgiler aktardı.

Kurtulmuş: Malatya büyük medeniyetimizin merkezi olan kentlerimizden birisidir

Malatya’da bulunmaktan, büyük onur ve memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise, “Malatya Anadolu irfanının büyük medeniyetimizin merkezi olan kentlerimizden birisidir. Bu özelliğini de bugüne kadar canlı bir şekilde getirmiş ve taşımıştır. İnşallah bu özelliğini kıyamete kadar taşıyacak olan bir şehrimizdir.

Malatya halkı son seçimde Büyükşehir Belediye Başkanımızı büyük bir oyla Malatya’da seçti. Seçimden sonra ilk kez Malatya’ya geliyoruz. Geçte olsa Sayın Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Allah güzel hizmetlerde muvaffak kılsın. Malatya ve Malatyalılar her türlü güzel hizmeti hak etmektedir. Burada hakikaten güzel hizmetler yapılmış. Bu dönemde de Selahattin Başkanımızın bu hizmetleri çok daha ileriye götüreceğini, Malatya’nın sınıf atlamasına büyük emeği olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Kurtulmuş: Halkın teveccüh ve ilgisine layık olacak şekilde çalışmaya gayret ediyoruz

Kurtulmuş, “Malatya halkı AK Partiyi hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hep desteklemiştir. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %70 civarında bir oy vermiştir. Seçim sonuçları geldiğinde memnuniyetle seçim sonuçlarını takip ettiğimiz illerden birisidir. Belediye seçimlerinde de %70 civarında bir oyla seçimden başarıyla çıktık. Halkın bu teveccühüne, ilgisine ve desteğine layık olacak şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Bir kez daha Belediye Başkanımız Selahattin beye ve seçilen diğer Belediye Başkanlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Bu kadar yüksek bir oyla seçilmiş olmak aslında çok daha büyük bir sorumluluk ve büyük bir azimle motivasyonla çalışmayı zorunlu kılar. Bu motivasyonla çalıştıklarını biliyorum. İnşallah bu motivasyonları bu gayretleri ve adanmışlıkları hiçbir şekilde azalmadan sürekli artarak devam etsin. Bu süre içerisinde Malatya’mıza en güzel hizmet yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş son olarak, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki saldırıda şehit düşen askerlerimiz ile yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’a, Kayısı ve el dokuması tablo halı hediye etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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