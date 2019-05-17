AK Parti Milletvekili Çalık'ın 19 Mayıs Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, gençliğin bir ülkenin, bir inancın, bir hedefin temsili olduğunu vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık mesajı, "Milli Mücadelemizi başlatan sürecin 100. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen milletimizin, varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz Gençlik, milletimizin, geleceğimizin en önemli manevi varlığı, en dinamik, sarsılmaz kuvvetidir.

Özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Gençlerimizin önünü açmak, onları hayata ve geleceğe daha iyi hazırlamak için bugüne kadar birçok reformu hayata geçiriyoruz.

Görüyoruz ki, parlak neferler ile çevrilmiş, yürekleri Hakk ve millet aşkı ile donatılmış gençlerimiz geliyor. Bu neferler ki, hayırlı yollarda, kendi nefsi için yaşamayı bırakmış, milleti ve milli iradesi için yapacaklarını hedeflemiş gençlerle dolu olmalıdır.

Gençlerimizin ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değer ve ilkelere sahip çıkacaklarına inanıyorum.

Gençlik; bir ülkenin, bir inancın, bir hedefin, bir doğrunun temsilidir. Nasıl gençler yetiştirirsek öyle bir gelecek bizleri karşılayacaktır.

Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, gençlerimize sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)