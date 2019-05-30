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30 Mayıs 2019 Perşembe 17:52

AK Parti Milletvekili Çalık'ın Kadir Gecesi Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kadir Gecesi dolaysıyla mesaj yayınladı.

AK Parti Milletvekili Çalık'ın Kadir Gecesi Mesajı
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AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili ÖznurÇalık'ın Kadir Gecesi Mesajı

"Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz.

Bu mukaddes geceye has manevi atmosferi bir kez daha teneffüs etme imkânı bulacak olmak, bizleri ziyadesiyle sevindirmekte ve mutluluğumuzu artırmaktadır.

Bu gecede zulüm gören kardeşlerimize ve dünyanın her yerindeki mazlumları dualarımızda unutmayarak, zulmün son bulmasını Cenabı-ı Allah’tan diliyorum.

Bu vesile ile hemşerilerimizin ve milletimizin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu müstesna gecede yapacağımız dualarımızın bir rahmet yağışı olarak bütün dünyaya barış, huzur ve saadeti, birlik ve beraberliği getirmesini diliyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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