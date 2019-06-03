AK Parti Milletvekili Çalık'ın Ramazan Bayramı Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın Ramazan Bayramı Mesajı

"Bayramlarımız birbirimize olan sevgi ve saygımızı pekiştiren, aramızdaki dayanışma ve birliği artıran, milli ve kültürel değerlerimizi daha da sağlamlaştıran kutsal günlerdir.

Birliğimizin ve beraberliğimizin güçlendiği; rahmet ve bereket dolu bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, bayrama kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Her bayram kırılan ve incinen kalpleri yeniden kazanmak, burkulan yürekleri yeniden onarmak için bir fırsat olmanın yanında; anlamak, anlaşmak, dinlemek ve dokunmak için bize fırsatlar sunmaktadır.

Bayramlar, birlikte ve kardeşçe yaşamanın, milli-manevi değerlerimize sahip çıkmanın, karşılıklı saygı, sevgi ve yardımlaşmanın, paylaşma kültürünün değerini daha fazla idrak ettiğimiz günlerdir.

Bu doğrultuda; bir takım küresel odaklara taşeronluk yaparak ülkemizde ve bölgemizde asırlardır kardeşçe yaşayan insanların arasına nifak sokmak; bölgemizi huzursuzluğa ve istikrarsızlığa sürüklemek isteyen hain terör örgütlerinin ve uzantılarının gerçekleştirdiği kanlı saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin ve tüm Müslümanların bayramını kutlar, naif ruhunun işlediği kalplerimiz ile Ramazan'ın ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)