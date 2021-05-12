AK Partili Çalık’ın Ramazan Bayramı Mesajı

Milletvekili Çalık, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Bayramların sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, gönüllerin alındığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, paylaşma ve dayanışma duygularının toplumu kuşattığı özel zaman dilimleri olduğunu ifade eden Çalık, şöyle devam etti:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını geride bırakmanın hüznü içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en üst safhada yaşanmasına vesile olan bir Ramazan Bayramını daha Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle evlerde geçireceğiz. Teknolojinin bizlere sunduğu imkanlarla büyüklerimizle, akrabalarımız ve dostlarımızla görüşecek, bayramımızı kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)