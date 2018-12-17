Akçadağ'da anket skandalı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde AK Partili bir aday adayının anketlere müdahale etti iddiası ilçeyi karıştırdı.

Alınan bilgilere göre, AK Parti Malatya'da ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik saha çalışmalarını henüz tamamlanmış değil.Bu kapsamda AK Parti'nin Akçadağ ilçesinde kamuoyu araştırmalarını sürerken, AK Partili bir başkan aday adayının anket çalışmalarına müdahil olduğu ilçede vatandaşların nabzını tutma çalışan bir kamuoyu araştırma şirketi yetkilileri ile temasa geçerek kendi isminin ön plana çıkarılması noktasında çalışmalarda bulunduğu iddia edildi.

Konu hakkında AK Parti il başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekillerininde bilgisinin olduğu iddia edilen anket çalışmasının iptal edildiği AK Parti'nin Akçadağ'da belediye başkan adayının belirlenmesine yönelik yeniden bir kamuoyu araştırması gerçekleştireceği öğrenildi.

MGH - Özel Haber