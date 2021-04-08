Akçadağder’den Maski’ye Ziyaret

Ziyarette konuşan Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) Başkanı Murat Maskar, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Akçadağ İlçesi’ne ve Malatya geneline yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “MASKİ, Malatya genelinde çok güzel çalışmalara imza atıyor. Hepimiz buna şahidiz” dedi. Başkan Maskar, “MASKİ önemli kurumlarımızdan bir tanesi. İlçemiz içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı noktasından büyük hizmetler almıştır. Almaya da devam etmektedir. Her sıkıntımızı iletiyoruz. Genel Müdürümüz bu konuda çok itinalı davranıyor. Belediyecilik hizmet işidir, gönül işidir. Bu şekilde çalıştıklarına inancımız tamdır. İlçemize hizmetlerinden dolayı Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziyarette konuşan Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) Başkanı Murat Maskar, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Akçadağ İlçesi’ne ve Malatya geneline yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “MASKİ, Malatya genelinde çok güzel çalışmalara imza atıyor. Hepimiz buna şahidiz” dedi. Başkan Maskar, “MASKİ önemli kurumlarımızdan bir tanesi. İlçemiz içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı noktasından büyük hizmetler almıştır. Almaya da devam etmektedir. Her sıkıntımızı iletiyoruz. Genel Müdürümüz bu konuda çok itinalı davranıyor. Belediyecilik hizmet işidir, gönül işidir. Bu şekilde çalıştıklarına inancımız tamdır. İlçemize hizmetlerinden dolayı Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziyarette konuşan Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) Başkanı Murat Maskar, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Akçadağ İlçesi’ne ve Malatya geneline yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “MASKİ, Malatya genelinde çok güzel çalışmalara imza atıyor. Hepimiz buna şahidiz” dedi. Başkan Maskar, “MASKİ önemli kurumlarımızdan bir tanesi. İlçemiz içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı noktasından büyük hizmetler almıştır. Almaya da devam etmektedir. Her sıkıntımızı iletiyoruz. Genel Müdürümüz bu konuda çok itinalı davranıyor. Belediyecilik hizmet işidir, gönül işidir. Bu şekilde çalıştıklarına inancımız tamdır. İlçemize hizmetlerinden dolayı Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziyarette konuşan Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) Başkanı Murat Maskar, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Akçadağ İlçesi’ne ve Malatya geneline yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “MASKİ, Malatya genelinde çok güzel çalışmalara imza atıyor. Hepimiz buna şahidiz” dedi. Başkan Maskar, “MASKİ önemli kurumlarımızdan bir tanesi. İlçemiz içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı noktasından büyük hizmetler almıştır. Almaya da devam etmektedir. Her sıkıntımızı iletiyoruz. Genel Müdürümüz bu konuda çok itinalı davranıyor. Belediyecilik hizmet işidir, gönül işidir. Bu şekilde çalıştıklarına inancımız tamdır. İlçemize hizmetlerinden dolayı Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.