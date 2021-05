Akın, ''Asıl Amacımız Hayvansız Yayla ve Mera Bırakmamaktır''

Malatya Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın, "Projemiz kırsalda birçok olumsuzluk ve eksikliklere rağmen sürekli üretim yapan küçük aile işletmelerimize can suyu olacaktır." dedi.

Malatya Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın;

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Ülkemizde et açığının kapanması için kırsalda üretimin artması noktasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Diğer bir tabir ile yem girdi maliyeti düşük olan mera hayvancılığı olarak adlandırılan bu sektörün gelişmesi, hayvan sayısının artırılması noktasında mera ıslah çalışmaları her bölgede yapılması gerekmektedir.

İnsan ve hayvan ihtiyaçlarının giderilmesi adına yapılacak çalışmaların bir an önce yapılması, eksiklerin giderilmesi ile mümkün olacaktır.

Uygulayacağımız projemiz olan mera ıslahı, sayesinde ülkemizde ve ilimizde küçükbaş hayvancılığın daha çok gelişeceğini, geliştirileceğini buradaki eksiklikler olan yol, su, sulak, tuzlak, gölgelik gübreleme sondaj vs çalışma olan temel ihtiyaçların giderilmesi eksiklerin lokal olarak değil tümüyle her bölgede yapılması için Tarım ve Orman il müdürlüğümüz ile ortak çalışma yapmaktayız. Mera ıslahı projemiz kapsamında ilimizde küçükbaş hayvan sayısının geçmişte yaptığımız birçok projemiz ile verilen desteklerden dolayı her yıl artış göstermiştir.

Desteklenen bu projemiz sayesinde bir ay içerisinde mera ıslahı adına yapacağımız tüm çalışmalar hem hayvan sayısının artması hem de bu sektörün gelişmesine katkı sunacaktır. Bu çalışmalarımız yetiştirici, üretici ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun.

Projemiz kırsalda birçok olumsuzluk ve eksikliklere rağmen sürekli üretim yapan küçük aile işletmelerimize can suyu olacaktır. Gerek küçükbaş hayvan sayısının arttırılması noktasında gerek kırsalın desteklenmesi adına sürekli bizleri destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli’ye Genel Başkanımız Sayın Nihat Çelik’e, emeği geçen bürokrat ve siyasetçilerimize küçükbaş hayvancılığın gelişmesi adına verilen tüm destekler için teşekkür ederiz.

Yaklaşık bir yıldır çalışmasını yürüttüğümüz ve takip ettiğimiz Mera ıslahı ile ilgili projemizde, elini taşın altına koyan hemşerimiz Bitkisel Üretim Genel Müdürü Sayın Dr. Mehmet HASDEMİR, ​​Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Sayın V. Cengiz BUDAN, emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı Bürokratlarımıza, Tarım ve Orman il Müdürü Sayın Tahir Macit ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Burada asıl amacımız hayvansız yayla ve mera bırakmamaktır. Eksiklik ve aksaklıklar giderilerek bu işin kabul görmesi, sürdürülebilirliğini sağlayarak kırsalda göçün önüne geçmek, küçük işletmelere destek olmak ve milli hasılaya katkı sunmaktır.

Bu ve benzer projelerimiz tüm hızıyla devam edecek olup ıslah edilmedik yayla mera bırakmayacağız inşallah, tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerimize de bol kazançlı bereketli çalışmalar diliyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)