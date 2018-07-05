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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:39

Akın ve Özcan’dan koordinasyon ve işbirliği vurgusu

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kısa süre önce güven tazeleyen Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu.

Akın ve Özcan'dan koordinasyon ve işbirliği vurgusu
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Her iki Başkanın da koordinasyon ve işbirliği vurgusu yaptığı ziyarette konuşan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Şimdi tabi ki biliyorsunuz geçmişte ticaret borsası çok ta fazla faal çalışan bir yer değildi. Biz bunu her zaman her platformda da eleştiriyorduk ama şimdi kısa bir süre olmasına rağmen Ramazan Başkanım Malatyamıza gerçekten araştırılması anlamında saha çalışması yine tarım ve hayvancılık noktasında birçok çalışması var. Bu anlamda kendisine bütün yetiştiricilerimiz üreticilerimiz çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir süre olmasına rağmen tabi projeleri de var o projeleri biz biliyoruz. Burada belki anlatmaya çalışsak 1 saat anlatmamız gerekir biz bu projeleri yapması noktasında Malatyamıza kazandırması noktasında elimizden ne geliyorsa Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Diğer bir konu olarak da tabi biliyorsunuz tarım ve hayvancılık olmadan gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Bizde gerek tarım ve hayvancılık platformu olarak gerek koyun keçi yetiştiricileri birliği olarak biz Malatyamıza ne kazandırabiliriz ekonomimize Türkiyemize ne kazandırabiliriz damızlık çalışmasıyla alakalı bunları da inşallah ileri ki süreçlerde başkanımızla koordineli bir şekilde çalışarak Malatya ekonomisine bir şeyler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise "Geçtiğimiz günlerde kendisi tekrar bir seçim geçirdi güven tazeledi. Bu konuda hem kendisini ziyaret ettik hem de iadeyi ziyaret yaptık. İkisini bir arada yapmış olduk. İhsan Bey biliyorsunuz ayrıca Malatya’daki Tarım Platformumuzun da Başkanı dolayısıyla her iki görevi de yoğun bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Gerçekten çok başarılı işler yaptı. Başkan özellikle birlik kurulduğundan bu yana belki Türkiye’de dışarıda birçok ilde rastlayamayacağımız bir performans ortaya koydu, bu konuda gerçekten ben kendisini takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Arkadaşlarımızla beraber Malatya Ticaret borsası olarak zaten yakın ilişkiler kurmuş bulunmaktayız. Sürekli istişare halindeyiz. Özellikle küçükbaş hayvancılık biliyorsunuz artık ilgisiz kalındığı zaman dolayısıyla erimeye yüz tutuyor. İthalata bağımlılık haline dönüşüyor. Bu manada başkanımız gerçekten çok ciddi projeler yaptı. Çok önemli projeler yapmaya devam ediyor. Tarım bakanlığı ile istişareli koordineli çalışıyor. İnşallah biz de hem o alanda hem bu alanda birlikte beraber arkadaşlarımızla yönetim kurullarımızla tartışarak en doğrusunu ve en iyisini bularak bu şehre ülkemize hizmet etmek için gayret edeceğiz” diye konuştu.



İHA
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