Akın’dan Söğütlü ve Boruk’a ziyaret

Üreticilerle bir araya gelen Akın ve beraberindeki teknik heyeti ile birlikte yaylacıların ihtiyaçlarını, hayvan hastalıkları noktasında tespit ederek ilgili kurumlara iletmek için notlarını aldı, gereğini yapacağını söyledi.

Akın, burada yaptığı konuşmada, “Bu yaylalarımızdaki en önemli sorunlardan bir tanesi bizler de gelirken gördük yol ile alakalı bazı bölgeler de sıkıntılar yine en büyük eksikliklerden bir tanesi elektrik ile alakalı güneş enerjisi paneli veya buraya elektrik çekilmesi ile alakalı yine yetiştiricilerimizin taleplerinden olan sıkıntılarından olan gölgelik ve sulaklar. Bu sulaklar bazı bölgelere veriliyor ama genel anlamda DAP projesi kapsamında buraların bir an önce desteklenip bu sene buraya da sulaklardan verilmesi gerekiyor. Tabi bunun da biz takipçisi olacağız. Bu sıkıntıları yerel yöneticilere her zaman söylüyoruz. Buralara gelinip görülmesi ve empati duyulması lazım bu insanlar doğal ve organik üretim yapıyorlar, bu üretim yapan insanlara destek olunması lazım” şeklinde konuştu.

Birlik teknik personeli Veteriner Hekim Elif Sarı daha sonra soykütüğü projesi ile ilgili bir sunum yaptı. Sarı, “Bu projeye istediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz, amacımız bu proje kapsamında yerli ırklarımızı korumaya yönelik ve verimini arttırmaya yönelik 2017 yılında başlayıp bugüne kadar gelen soykütüğü projesi kapsamında beraber bu yola girdik ve ilerleyen dönemlerde çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Soykütüğü ile alakalı da açıklamada bulunan ihsan Akın, “Soykütüğündeki asıl amaç bakanlığımız teknik çalışma yapan, havyalarının kayıtlarını tutan ikizlilik oranını arttıran koç verimini yükselten yine damızlık tekesinin - koçunun kayıtlarını iyi tutan ve tabi ki bunların pedigrileri iyi tutulduğu takdirde bu koç ve tekelerin yüksek fiyatlardan satılabileceği ve bu anlamda kayıtların çok önemli olduğunu, yani üzerinize düşen görevi yaparsanız devletimiz de size ekstradan bu süreç içerisin de proje tam anlamı ile oturduğu zaman sizlere destek verecektir” ifadelerini kullandı.

Akın ve beraberindekilere ev sahipliği yapan Doğanşehir temsilcisi Cuma Alabacak da, “Bu yolumuzun bakımı stabilize yol olması için ben burada bir ricada bulunuyorum. Köye gidip gelmede yaylaya çıkmada, acil hasta durumunda bu yollarda sıkıntı yaşıyoruz. Diğer bir konu da bu çoban desteği. Çobanlarımız diyor ki bu işin sonu yoktur, sigortamız yoktur bizlerde en kısa zaman da sigortası yapılmasını istiyoruz” diye konuştu..

Ziyarette yetiştiricilere süt kovası takımı, bilgilendirici el broşürü, kitapçık ve defter dağıtıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)