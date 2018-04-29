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29 Nisan 2018 Pazar 16:07

Ali Kara Efendi dualarla anıldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesinde türbesi bulunan Kamil Ali Kara’nın ölümünün 47. yıl dönümü nedeniyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Ali Kara Efendi dualarla anıldı
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Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan mevlitle ve ilahilerle devam etti. Kılınan öğlen namazının ardından ise misafirlere yemek ikram edildi. Kara’nın Külliyesi’nde okutulan Mevlid-i Şerif programına AK Parti Malatya eski Milletvekili Fuat Ölmeztoprak ile Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Sami Ölmeztoprak’ın yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyülşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ğögüs, AK Parti Malatya Milletvekili aday adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Sabri Unat, İl Müftüsü Ümit Çimen, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan, ilçe belediye başkanları,STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İHA
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