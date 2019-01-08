Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ocak 2019 Salı 23:17

Ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Malatya’da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya’da ambulans  ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza,Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahalllesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova mahallesinde hasta alarak Doğanşehir ilçe merkezine seyir halinde olan 112 acil servise ait ambulans  Malatya-Adıyaman Karayolu  Sürgü Mahallesi girişinde  olumsuz hava koşulları nedeni ile kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Acil Tıp Teknisyenleri Memduh Toprak, Safiye İkiz ve Merve Ünsal ile birlikte kamyonet sürücüsü yaralanırken,kazaya karışan ambulanstaki hasta başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak : Hasan Eryılmaz / http://www.malatyaozhaber.com
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL