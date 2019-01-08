Ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Kazada Acil Tıp Teknisyenleri Memduh Toprak, Safiye İkiz ve Merve Ünsal ile birlikte kamyonet sürücüsü yaralanırken,kazaya karışan ambulanstaki hasta başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza,Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahalllesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova mahallesinde hasta alarak Doğanşehir ilçe merkezine seyir halinde olan 112 acil servise ait ambulans Malatya-Adıyaman Karayolu Sürgü Mahallesi girişinde olumsuz hava koşulları nedeni ile kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

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