Arapgir, Yazıhan Islah Projesi Bilgilendirme Toplantısı

Toplantıya, Yazıhan ve Arapgir ilçe Belediye Başkanları Nevzat ÖZTÜRK ve Haluk CÖMERTOĞLU, Proje Lideri Doç. Dr. Zeki ERİŞİR, Yazıhan ve Arapgir Tarım İlçe Müdürleri ilçe ve birlik teknik personelleri, Islah projesinde ki tüm yetiştiriciler yoğun katılım sağladı.

Malatya koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanı İhsan AKIN, ‘‘Çok değerli misafirlerimiz bugün Yazıhan da ülkesel ıslah yapan yetiştiricilerimiz ile birlikteyiz. Yapılan bu toplantı da hem proje küpelerinin dağıtılması hem istişare, bilgilendirme hem de tartımlarla, kayıtlarla, verilerle, doğumlarla alakalı proje liderimiz sayın Doç. Dr. Zeki ERİŞİR Tarım ilçe müdürümüz ve belediye Başkanımız bu konuda bizlere bilgi verdiler. Tabi amacımız burada daha iyi daha verimli ve daha kaliteli bir üretim yapmak olduğunu söyledi. Buradan sonra Arapgir de ki toplantıyı yapmak için Arapgir e geçildi. Akın; Yazıhan dan sonra Arapgir ilçemizdeyiz burada da 2019 yılı verilerinin doğru alınabilmesi ve küpeleme yapılabilmesi adına bugün küpelerimizi dağıtıyoruz. Hocamız sizlere değerli bilgilerini sunacaktır. Tabi ki burada bazı önemli anekdotlar var herkes tartımlarını doğru yapacak yani mümkün mertebe projenin içeriğinde ki sizin seçilmiş yetiştiriciler olarak sorumluluk ve görevlerinizi yerine getirmeniz adına bizim de sizden isteğimiz bu tür verileri doğru ve düzgün tutmak tutturmak. Ben tekrar dan hoş geldiniz diyorum’’ dedi.

Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Nevzat ÖZTÜRK, ‘‘Koyun ve Keçi yetiştiricileri birlik başkanımız aynı zaman da Tarım Platformu Başkanımız İhsan AKIN, Hocamız, Tarım ilçe Müdürümüz ve kıymetli özellikle koyun yetiştiricileri, toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum hepiniz hoş geldiniz diyorum” dedi. Tabi bölgemiz de hayvancılığın önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkemiz de tarımın içerisinde hayvancılığın değeri tartışılmaz hele özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin meşakkatli ve çok eziyetli olduğunu söyledi ve toplantıya katılan yetiştiricilere bir kez daha teşekkür etti.

Arapgir ilçe Belediye Başkanı Haluk CÖMERTOĞLU, “Çok kıymetli Birlik Başkanım, Tarım ilçe Müdürümüz, Hocamız, tarım teşkilatımızın çalışanları ve çok değerli üreticilerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyor ve bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Bulunduğumuz coğrafya Anadolu tabi ki Anadolu’nun da aşı Koyun ve Keçi Dolayısı ile merasında, dağında, bağında mutlaka bir yaşam için bir hikâye olduğunu söyledi ve tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Proje lideri Doç Dr. Zeki ERİŞİR yetiştiricilere Islah projesi hakkında yapmaları gerekenleri genel olarak anlattı, Yazıhan ve Arapgir ıslah projesi Teknik personelleri Ayşegül KARAKUŞ ve Emre ELÇİ yetiştiricileri sunum yaparak bilgilendirdi. Birçok yetiştirici kurumlar da yaşadığı sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Çözüm noktasında birebir görüşmeler yapılarak Birlik tarafından bu konuların takibatı yapılacağı söylendi. Programın sonunda ise 2019 yılı birlik takvimi broşür, el kitapçığı ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı ve Toplantıdan sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)