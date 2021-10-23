Vali Aydın Baruş, Malatya Konfederasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlen…

“Arslantepe’den Yenikapı’ya” Temalı Malatya Tanıtım Günleri

Vali Aydın Baruş, Malatya Konfederasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Arslantepe’den Yenikapı’ya” temalı Malatya Tanıtım Günlerine katıldı.

Malatya Tanıtım Günleri kapsamında etkinlik alanında İstanbul’da yaşayan Malatyalılara ve etkinliğe katılan misafirlere Malatya’da yapılan, devam eden ve yapılacak olan projelerin tanıtıldığı Malatya Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Kurum ve Kuruluşların stantlarını gezen Vali Aydın Baruş, İstanbul’da yaşayan memleket özlemi çeken Malatyalılara ve etkinliğe katılan misafirlere ilimizin tarih, kültür ve yöresel lezzetlerinin tanıtılması açısından Malatya Tanıtım Günlerinin önemini vurguladı. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmeye hak kazanan Arslantepe Höyüğünün ilimiz için büyük önem taşıdığını ifade ederek tüm İstanbulluları “Arslantepe’den Yenikapı’ya” temalı Malatya Tanıtım Günlerini gezip görmeleri için davet etti.

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında 24 Ekim tarihine kadar sürecek olan Malatya Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında Malatya’nın tarihi ve kültürü başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok ürünü misafirlere tanıtılacak.