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07 Ocak 2019 Pazartesi 15:25

Arslantepe Höyüğü Alan Yönetimi Planı Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası asıl listesine alınması için yapılan çalışmalar kapsamında Arslantepe Höyüğü Alan Yönetimi Planı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Arslantepe Höyüğü Alan Yönetimi Planı Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, “Temennimiz Arslantepe'nin dünya kültürel asıl miras listesinde yer almasıdır” dedi.

Arslantepe Alan Yönetimi Planı Danışma Kurulu Toplantısı, Battalgazi belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, bakanlık temsilcileri, İnönü ve Turgut Özal üniversitelerinin ilgili bölüm temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kazı başkanlığı temsilcileri ve Battalgazi Belediyesi’nin temsilcileri katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Arslantepe’nin dünya tarihindeki yeri ve önemine dikkat çekerek, “Bugün Arslantepe'nin dünya kültürel miras listesinin asıl listesine girmesi noktasındaki yapılan alan yönetim toplantısında alan planının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu toplantıda sivil toplum örgütlerimiz, Turgut Özal Üniversitemiz, İnönü Üniversitesi temsilcilerimiz ve yerel anlamda yerel temsilciler ile birlikte, belediye temsilcileri ve bakanlık temsilcileri birlikte Arslanetepe’nin dünya kültürel miras listesinde bir an evvel yer alması konusunda kamu, özel ve sivil toplum örgütleri, üniversite ve belediye olarak toplu bir çalışma içerisindeyiz. Aynı zamanda kazı yapan ekip de bu planın hazırlanmasın da ve ilgili mercilere sunulması noktasındaki çalışmaları bizimle birlikte koordinasyonlu bir şekilde yürütmektedir. Bizim dileğimiz ve temennimiz Arslantepe'nin dünya kültürel asıl miras listesinde yer almasıdır” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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