ASGD 3. Spor Adamları Ödül Gecesini Feridun Yıldız anısına yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen geceye Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, TFF Malatya Bölge Fahrettin Eserdi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan katıldı.

Gecede, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, futbolcular Khalid Boutaib ve Ertaç Özbir ile birbirinden önemli isimler de yer aldı.

Gecenin açılışında konuşan ASGD Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Şube Başkanı Akif Çelik, "ASGD Malatya Şubesi 2014 yılında kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra birçok program ve etkinlik düzenledi. Bugün bir yenisiyle daha karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ASGD Türkiye genelinde sadece gazetecilerin çatısı altında bulunduğu bir dernek değil aynı zamanda ülke sporuna hizmet eden en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisidir" dedi.

“ASGD Malatya Şubesini bu anlamda tebrik ediyorum”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ise "Başta Feridun Yıldız ağabeyimiz olmak üzere Malatya’da sporun bütün branşlarına hizmet edip hakkın rahmetine kavuşan bütün spor adamlarına Allah’tan rahmet diliyorum. ASGD Malatya Şubesini bu anlamda tebrik ediyorum. Spor faaliyetlerinin çatısı altında bir araya gelen insanların aynı zamanda sosyal hayata ve bölgesine bir takım mesajlarının olması gerekiyor" diye konuştu.

"Malatya bize yabancı değil”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca de gecenin önemine değinerek, şunları söyledi: "Malatya bize yabancı değil. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) daha öncelerde de Malatya’da çok projeler yaptı. Öncelikle ASGD Malatya Şubesi başkanı ve yönetimini bu anlamda tebrik ediyorum."

“İlimizden gurur duyuyoruz”

ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan ise “Anadolu derneğimiz adında bulunan yerimiz yurdumuz ata yurdumuz olmasından dolayı çok önemli bir kavramdır. Malatya deyince ASGD olarak ilimizden gurur duyuyoruz. Bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz. Bu onurlu tarihte en büyük katkıyı Malatya’dan aldığımızı özellikle belirtmek isterim. Şubemizin ve genel merkezimizin çalışmalarına emek veren tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bütün çabamız Malatyaspor’u daha iyi yerlere getirebilmektir"

Gecede konuşan Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut ise "Şahsıma verilen ödülden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ödülde katkısı olan Malatya şehrine, kulübüm Yeni Malatyaspor’a, taraftarımıza ayrıca futbolcularıma, teknik ekibime ve basınımıza teşekkür etmek istiyorum. Bütün çabamız Malatyaspor’u daha iyi yerlere getirebilmektir" dedi.

“Biz hiçbir zaman ne küstük, ne kızdık nede vazgeçtik”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek ise "3 yıl içerisinde beraber mücadele ederek Süper Lig’e çıktık. Bir işi aşkla, sevgiyle yaparsak ve birde birlik beraberlik olursa başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Malatyaspor da belki bu süre zarfında çok eleştirildik. Ama biz hiçbir zaman ne küstük, ne kızdık nede vazgeçtik. Malatyaspor’u hak ettiği yerlere sizlerle beraber getirdik. Biz bir ekibiz. Bugün burada aldığımız ödülü 2. Lig’den bugüne kadar taraftarımızdan, futbolcusuna, teknik heyetinden malzemecisine kadar emeği bulunan herkese armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ödüller sahibini buldu

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 3.Malatya Spor Adamları Gecesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a teşekkür ödülü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a onur ödülü takdim edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek başarı ödülüne layık görülürken, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a onur ödülü takdim edildi.

Eski futbolcu İhsan Akdağ ile eski futbolcu ve antrenör Sefa Tatlıcı’nın vefa ödülü aldığı gecede, Evkur Yeni Malatyaspor’un Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, Evkur Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç Özbir ve Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Khalid Boutaib’e başarı ödülü verildi.

Gecede, Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır’a üstün hizmet ödülü, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne başarı ödülü takdim edildi.

Yılın köşe yazarı ödlünün sahibi Abdullah Ergün olurken, yılın spor muhabiri ödülü Mehmet Göresi’ye, yılın spor programı sunucusu ödülü Fatih Aydın’a, yılın spor programcısı ödülü ise Ertem Şener’e verildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut’un başarı ödülü aldığı gecede, Mersin Üniversitesi Basketbol Oyuncusu Ayliz Kılınçer’e geleceğin yıldızı ödülü, futbolcu ve üniversite öğrencisi Bengi Özgür örnek insan ödülü takdim edildi.

Derebeyleri Taraftar Grubu’na teşekkür ödülü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’na başarı ödülü, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a onur ödülü, Pütürge Belediyespor’a ise başarı ödülü takdim edildi.

Gecede, yılın ustaya saygı ödülüne ise rahmetli Feridun Yıldız layık görülürken, ödülünü Aziz Yiğit aldı.

ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, çalışmalarından dolayı ASGD Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Şube Başkanı Akif Çelik’e plaket takdim etti.

Gecede, ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve ASGD Genel Başkan Yardımcısı Ömer Aydoğdu’ya da plaket takdim edildi.

İHA