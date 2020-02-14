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14 Şubat 2020 Cuma 13:10

Atatürk’ün Malatya’ya Gelişi Nedeniyle Çelenk Sunma Töreni Gerçekleştirildi

13 Şubat Atatürk’ün Malatya’ya gelişi nedeniyle gerçekleştirilecek olan çelenk sunma programı Malatya’da yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenerek 14 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi.

Atatürk'ün Malatya'ya Gelişi Nedeniyle Çelenk Sunma Töreni Gerçekleştirildi
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Çelenk Sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anıt Şeref defterini imzalayarak bir konuşma yaptı.

Başkan Gürkan yaptığı konuşmada;

Başkomutanımız, Büyük devlet ve siyaset adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Malatya’mızın güneyden Anadolu demiryolları ağına bağlanması münasebetiyle ilimize teşriflerinizin 89. yıldönümünde Zat-ı Alilerinizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Dünya tarihine adını eşine ender rastlanır bir mücadele olarak yazdırmış olduğunuz Kurtuluş Savaşının ardından halkımız bitap düşmüş, ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. Halkımızdaki teşebbüs ruhu ve gelişme heyecanını sağlamak, ülkemizin biran önce atılıma geçmesini teşvik etmek amacıyla başlatmış olduğunuz yurt gezilerinizin önemi geçmişte olduğu gibi bugün de çok daha anlaşılır olmuştur.

İş bu gezileriniz sırasında gerçek kurtuluşun halkın eğitim, imar, ulaşım, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının aşılmasından geçtiğini bilerek, bu yönde adım atmanız, bugün bizlere de yerel kalkınmada rol model olmaktadır.

Bu vesileyle şehrimizi bölgesinin çekim merkezi yapacak ve Türkiye’mize örnek olacak birçok aktüel projeyi bir bir hayata geçiriyoruz.

Feyizli Malatya ifadenize binaen insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehrimiz Malatya’mızı sizlerden miras aldığımız misyon ve vizyonla muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, yarınlara hazırlamanın heyecanı ile bütün hemşerilerim adına saygılarımı sunuyorum.

Ruhunuz şad olsun…

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuşmasının ardından, çelenk sunma programı sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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