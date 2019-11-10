Atatürk’ün Vefatının 81.Yıl Dönümü Münasebetiyle Tören Düzenlendi

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkan ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Salim Afgün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri ve mülki idare amirleri ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.

Saatler 09.05’i gösterirken 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Anıttaki törende çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, anıt şeref defterini imzalayarak, şeref defterine: “Cumhuriyetimizin banisi, büyük komutan ve eşsiz devlet adamı Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 81’inci yıl dönümünde, kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma idealinizi ilelebet yaşatma kararlılığında olduğumuzu göstermek, milli irademizi her şart altında koruma azmimizi ifade etmek üzere manevi huzurunuzda bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Sizin tarihe altın harflerle yazılan destansı mücadele ruhuyla Anadolu topraklarında yakmış olduğunuz bağımsızlık meşalesi ülkemizin üzerine çöken karanlığı aydınlatmış ve cumhuriyetimiz bu aydınlık temelin üzerine bina edilmiştir. Sizin liderliğinizde, İstiklal Savaşı kahramanlarımızın verdiği emsalsiz mücadeleler neticesinde kazandığımız zaferlerle Türk milletinin makûs talihi değişmiştir. Bugün de gururla müşahede ediyoruz ki, ortaya koyduğunuz bağımsızlık ruhu sadece bizim için değil, bütün mazlum milletler için de rehber olmaya devam etmektedir. İstiklal Savaşı yıllarında olduğu gibi bugün de dört bir taraftan saldırıya maruz kalan aziz milletimiz sizlerin bizlere miras bıraktığı mukaddes değerler uğrunda canla başla mücadele etme anlayışıyla özgürlük ve bağımsızlığını korumakta kararlıdır. Her 10 Kasım’da olduğu gibi bugün de, Türk milleti olarak hüznümüzü kalbimize gömüyor, hedef olarak gösterdiğiniz uygarlık yolunda emin adımlarla yürümeye, binbir meşakkatle kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyete yediden yetmişe elbirliğiyle sahip çıkarak ülkemizi yüceltmek için çalışmaya söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; zat-ı alinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı, bedenini ve kanını Vatan toprağına feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız şanlı gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhlarınız şad olsun” dedi.

Törene katılan protokol üyeleri ve diğer katılımcılar Atatürk Evini ziyaret etti. İkinci tören Battalgazi Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk’ün sesinden 10 Yıl Nutku dinlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Kasım mesajının okunmasının ardından Malatya Lisesi Tarih Öğretmeni Abdulvahap Alkan, ‘Atatürk’ün Son Günleri’ konusunda bir konuşma yaptı. Malatya Lisesi öğrencilerinden İklim Güllü, ‘Nöbetçi Millet’, Yunus Gönüldaş ise ‘O gün’ adlı şiiri okudu. Törende daha sonra 2.Ordu Komutanlığı’ndan Muhabere Binbaşı Ali Selim Can, ‘Atatürk’ün askeri kişiliği’ konulu bir konferans verdi. Anma töreni, Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından oratoryo ve Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Battalgazi Halk Eğitimi Merkezindeki törenin ardından Kernek Külliyesinde Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenine katıldı. Programda şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)