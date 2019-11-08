Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Kasım 2019 Cuma 16:29

Atıksu Arıtma Tesisine Güneş Enerji Santrali Kuruluyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş ve ilgili daire başkanları ile birlikte Atıksu Arıtma Tesisinde yapılacak olan GES alanında incelemelerde bulundular.

Atıksu Arıtma Tesisine Güneş Enerji Santrali Kuruluyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Gürkan: Atıksu Arıtma Tesisinin bütün elektrik giderleri GES ile karşılanacak

Arıtma Tesisi tarafından kullanılan elektrik enerjisinin artık Güneş Enerji Santrali ile üretileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde AB’den alınan hibe kredi ile ilk etapta 1 MW elektrik üretimi ile Atıksı Arıtma Tesisinin toplam tüketiminin 5/1’inin karşılanması amaçlanmaktadır.

MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ikinci aşamada ise GES projesi ile 5 MW elektrik üretimi amaçlanmakta ve bu üretilen enerji ile Atıksu Arıtma Tesisinin bütün enerji giderlerinin karşılanması planlanmaktadır. GES Projemizin hayata geçirilmesi için çalışmalara biran önce başlanacak ve herhangi bir aksilik çıkmadığı taktirde önümüzdeki yıldan itibaren enerji üretimine başlanacaktır. Böyle bir projeyi hazırladıkları ve hayata geçirdikleri için MASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Elektrik maliyetlerinin MASKİ Genel Müdürlüğüne önemli bir yük getirdiğini belirten Başkan Gürkan, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz içme suyunda terfi sistemi dediğimiz kademe sistemi ile çalışan şebekelerde de yoğun olarak elektrik enerjisi kullanılmakta ve buda önemli bir gider olarak karşımıza çıkmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bu şekilde olan içme suyu şebekelerini kendi cazibe sistemine dönüştürülmesi için çalışmalar yapmaktadır. İnşallah 2020 yılı içerisinde %80’ini kendi cazibesi ile ulaşılabilen bir formata getireceğiz. Ayrıca ileride Malatya’da herhangi bir su sıkıntısı yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak alternatif su kaynakları için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Koca: Bu projeyle MASKİ kendi ihtiyacı olan elektriği kendi üretecek

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise,”MASKİ Genel Müdürlüğümüzün temel giderlerinden biri olan elektrik giderlerinden kendi imkânları ile tasarrufa gitme projelerinden ilkini yerinde inceliyoruz. İnşallah ikinci etapta başlarsa MASKİ Genel Müdürlüğümüz Malatya’da tüketmiş olduğu elektriği kendi üretmiş olacak buda sevindirici bir gelişme. Projede emeği geçenlere başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum” dedi.

Çalık: GES kurulması önemli bir adım

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, böyle büyük bir projenin başlaması dolayısıyla kendilerini davet eden Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederek, “Atıksu Arıtma Tesisinin bulunduğu bir alanda Güneş Enerji Sisteminin kurulması önemli bir adım. Böyle bir tesisin ilk etapta 1 MW sonrasında da 5 MW bir elektrik üretimi ile yıllık yaklaşık 40 milyon olan elektrik gideri GES ile karşılanmış olacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Güneş Enerji Santralinin kurulacağı alan gezildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk’ün Vefatının 81.Yıl Dönümü Münasebetiyle Tören Düzenlendi Atatürk’ün Vefatının 81.Yıl Dönümü Münasebetiyle...
Çalık’tan Darende OSB’ye yatırım çağrısı Çalık’tan Darende OSB’ye yatırım çağrısı
Başkan Dağ'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı Başkan Dağ'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma...
Başkan Işık’tan Atatürk’ün Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Bir Mesaj Yayınladı Başkan Işık’tan Atatürk’ün Ölüm Yıl Dönümü...
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun 10 Kasım Mesajı MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun 10...
Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsasının Temeli atıldı Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsasının...
Battalgazi Belediyesinin Araç Filosu Büyüyor Battalgazi Belediyesinin Araç Filosu Büyüyor
Rektör Karabulut’tan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı Rektör Karabulut’tan 10 Kasım Atatürk’ü Anma...
Bakan Varank, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gürkan’ı Ziyaret Etti Bakan Varank, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gürkan’ı...
Başkan Avşar'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı Başkan Avşar'ın 10 Kasım Atatürk'ü...
Başkan Gürkan'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı Başkan Gürkan'ın 10 Kasım Atatürk'ü...
Kızılay Haftası Kutlandı Kızılay Haftası Kutlandı
Başkan Avşar Lösemili Çocukları Unutmadı Başkan Avşar Lösemili Çocukları Unutmadı
Vali Baruş’un 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı Vali Baruş’un 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü...
MHP Milletvekili Fendoğlu'nun Mevlid Kandili Mesajı MHP Milletvekili Fendoğlu'nun Mevlid Kandili...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Atatürk’ün Vefatının 81.Yıl Dönümü...
Vali Aydın Baruş, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81.yıl dönümünde Malatya’da düzenlenen törene...

Haberi Oku