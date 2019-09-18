Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:35

Avşar, “19 Eylül Gaziler Günü Ayrı Bir Önem Taşımaktadır”

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, 19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Avşar, '19 Eylül Gaziler Günü Ayrı Bir Önem Taşımaktadır”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Avşar, 19 Eylül Gaziler gününün ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekerek;
“Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakârlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin, değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır.
İstiklalimizi korumak, ülkemizin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve canı pahasına vatanını korumayı görev edinen bir milletin evlatları olarak bu Gaziler Günü'nü idrak ederken gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururlarını ve kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Dün cephelerdeki savaşlarda istiklal ve istikbaline sahip çıkmış olan aziz milletimiz, bugün de ülkemizin huzuruna kast eden terörle mücadeleye devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.
15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarına dikkat çeken Başkan Avşar, “ Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmışlardır.
Bu fedakarlıkları bize miras bırakan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ve kahramanlıkları ile her zaman gurur duyduğumuz ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olanlarına uzun ömürler diliyorum.” İfadelerine yer verdi.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm Malatya’lı vatandaşlarımın ve Gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahilik Haftası Kutlama Heyetinden Başkan Gürkan’a Ziyaret Ahilik Haftası Kutlama Heyetinden Başkan Gürkan’a...
“11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği” Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı “11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği” Bilgilendirme...
Ahi Heyeti Vali Baruş’u Ziyaret Etti Ahi Heyeti Vali Baruş’u Ziyaret Etti
Şehit ve Gazi Derneklerinden Vali Baruş’a Ziyaret Şehit ve Gazi Derneklerinden Vali Baruş’a Ziyaret
Gürkan, “Malatya Türkiye’ye Rol Model Olacak” Gürkan, “Malatya Türkiye’ye Rol Model Olacak”
Başkan Güder, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ı Ziyaret Etti Başkan Güder, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Ahilik Haftası Kutlama Heyetinden Başkan Gürkan’a...
Malatya Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı Kutlama Heyeti, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin...

Haberi Oku