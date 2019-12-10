Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’

Programa, MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar,MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı M.Ali Kaya, Minibüscüler ve Umumi Servisciler Oda Başkanı Mesut İnce, Kamusen ve Türk Eğitim Sendikası Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz, Turkav İl Başkanı Muhsin Yiğit ,Türk Büro Sendikası Şube Başkanı Niyazi Kara, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş,MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

MHP Malatya İl Başkanı Selma Çiçek resim sergisi açılışında yaptığı konuşmada, İnsan hakları evrensel bildirgesinin kabul edildiği 10 Aralık 1948’den bu yana her 10 Aralık Dünya insan hakları günü olarak kutlanmaktadır diyerek; “İnsan hakları evrensel bildirgesinin kabul edildiği 10 Aralık 1948’den bu yana her 10 Aralık Dünya insan hakları günü olarak kutlanmaktadır.

PKK’yı Pyd ‘yi besleyip hızlandıran Türk’ün birliğine Türk’ün varlığına vatanına kınalı kuzularına kasten kıydıran sözde insan hakları sonuçlarını kınıyorum Anadolu’da Karabağlar Hocalıda Türkleri katledip soykırım yapan Ermenileri ve buna sessiz kalan sözde insan hakları sunucularını kınıyorum.

Ahiska Türkünü kırımlı soydaşlarımızın vatanlarından koparak insanlık dışı eziyetlerle sürgüne gönderilenleri ve bu vahşete sessiz kalan sözde insan hakları savunucularının kınıyorum Kerkük’ten doğu Türkistan da soydaşlarıma insanlık dışı zülüm ve eziyet edenleri bu duruma sessiz kalan sözde insan hakları savunucularını kınıyorum.

Eziyete uğrayan katledilen insanca yaşam hakları ellerinden alınan Türk olunca sözde insan hakları savunucuları gözleri kör kaldıkları sağır dilleri lal Vicdanları kapkara oluyor çünkü yapılan haksızlığa karşı susanları kınıyorum 17 Aralık 1009 95 yılında Hakk’a yürüyen Çinlilerin kalleşçe yaptıkları doğu türkistan devletinin genel Sekreteri büyük dava adamı Sayın İsa Yusuf Alptekine saygı ve minnetle anıyorum.

Dün kanı bozuklar tarafından kahpece şehit edilen askerlerimize Allah’tan rahmet yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Bu gün Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır diyerek, “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bu müstesna günde dünya bir trajediye şahit olmaktadır. Bu gün Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır. Bağrımızın yarası yüreğimizin yangınıdır. Zulüm içinde inleyen mazlumların vatanıdır. Yıllardır artarak devam eden baskıların dayanılmaz bir hal aldığı bu coğrafyada soydaşlarımızın “medet” çığlıklarına duyarsız kalamazdık. Onların sesine ses vermek için burada toplanan siz değerli gönüldaşlarıma hoş geldiniz diyorum.”ifadelerini kullandı.

Başkan Avşar, “Neredeyse 200 yıldır Doğu Türkistan’da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır, dilsiz; bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir.

Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan’da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir.

Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir.

Türkmen soydaşlarımız toplama kamplarında tecrit altında tutulmakta, türlü işkencelere maruz bırakılmaktadır.

Ne hikmetse bu vahşet, basın yayın organlarının ilgisini çekmemekte, birçok basın kuruluşu için akan Türk kanı haber değeri dahi taşımamaktadır.

Çin yönetimi bugün yaptıklarının yarın hesabının sorulmayacağını sanıyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Tarih tekerrürden ibarettir. Çinliler geçmişte de Türkleri sindirmek için her türlü hileyi göstermekten geri kalmamıştır. Lakin Türk bunların hesabını soracak bir Kürşad’ı sinesinden çıkarmayı daima başarmıştır. Yecuc Mecuc kavminin kalıntıları ordaysa Yafes’in soyu buradadır. Kendini “göğün oğlu” gören Çinli prenslerin bakiyeleri oradaysa gökleri ve yerleri yaratan yüce Allah’ın askerleri buradadır.

Mao’nun çocukları oradaysa Bilge Kağan’nın torunları buradadır.

Unutulmamalıdır ki, Birleşmiş Milletler, egemen güçlerin siyasi, ekonomik ve ideolojik emellerine alet olmak için değil; adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği tüm ülkelere sağlamak için var.

Ata yurdumuzda, bizden olan ve yüz yıllardır işgallere direnen, soykırımlara dayanan, İslam’ın, Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında, cellatlara teslim eden anlayışı şiddetle protesto ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı olarak insanlık katledilmeden, yaşanan trajedi daha da büyümeden Birleşmiş Milletler Örgütünü, Doğu Türkistan’da yaşanan bu katliamı durdurmak üzere yetkili organlarını harekete geçirmeye ve etkili tedbirler almaya davet ediyoruz.

Aksi halde bu katliama sessiz kalan her kurum, örgüt ve ülke, işlenen bu insanlık suçuna ortak olacaktır.

Al bayraktan gök bayrağa selam olsun. Varolsun Türkistan Zalimlerin karşısında tek yürek olsun Turan”dedi.

Konuşmaların ardından MHP Kadın Kollarının düzenlemiş olduğu resim sergisi gezildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)