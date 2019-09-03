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03 Eylül 2019 Salı 11:17

Avşar Esnaf Ve Hastane Ziyaretlerinde Bulundu

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, esnaf ve hastanede hasta yakınlarını ve hastaları ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Avşar Esnaf Ve Hastane Ziyaretlerinde Bulundu
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"Bazı vatandaşların MHP Malatya teşkilatına gösterdiği teveccühten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Avşar, "Birlik ve beraberlik içindeki çalışmalarımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Teşkilatımıza olan güven ve sadakat bizleri fazlasıyla heyecanlandırmakta ve işimize daha çok odaklanmamıza sebep olmaktadır. Esnaf ve mahalle gezilerimize 2017 'de göreve geldiğimiz günden bu yana devam ettiriyoruz. Akabinde esnaflarımızın dertlerini dinlemek, onlara bir nebzecikte olsa yardımcı olmak bizlerin asli görevidir." dedi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar esnaf gezileri sonrası , Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta yakınları ve hastalara moral ziyareti gerçekleştirdi. MHP il yönetiminin de katıldığı ziyarette Başkan Avşar, hastalarla tek tek sohbet ederek hastalara "geçmiş olsun" dileklerini de sundu.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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