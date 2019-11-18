Avşar, ‘Kimse Ahmet Kaya’yı Masum Göstermesin’

Başkan Avşar yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Bugün sanat adı altında bölücülüğe hizmet eden Ahmet Kaya ile ilgili düzenlenen anma etkinlikleri ülkemiz adına acı ve utanç verici bir durumdur. Bu anma etkinliklerinin kamu kurumları tarafından organize edilmesi, başta şehit ailelerimiz olmak üzere gazilerimizi ve ülke sevdalısı vatandaşlarımızı derinden üzmüştür. Hiç kimse sanat adı altında söylediği şarkı ve türkü sözleri ile dağlara gençlerimizi yönlendiren, PKK terör örgütüne hizmet eden Ahmet Kaya’yı masum göstererek, sanatçı kimliği kazandıramaz. Sanatçı, toplum içi vardır, toplumun değerleri için vardır. Hiçbir sanat ayrışmaya, bölücülüğe hizmet etmez. Sanat, birleştirircidir. “dedi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Ahmet Kaya, terörist başı Abdullah Öcalan’a “Vallahi Apo’yu, vallahi dostu özledim” diye şarkı yazan ve bunu da Apo’nun posteri altında PKK mensubuna verdiği konserde okuyan tek kişidir diyerek ,” O yüzden Ahmet Kaya kendi halinde bir sanatçı değil de, PKK sevdalısı bir kişidir. Ahmet Kaya, her kesimden terör örgütüne sempati kazandırmanın sinsiliği ile toplumun bazı değerleri ve sevda şarkıları söylese de, bölücülüğe hizmet ettiği gerçeğini değiştiremez. Biz, Ahmet Kaya’nın sesi güzeldir yada kötüdür diye bakmıyoruz. Biz, kişilerin hangi amaca, kimlere hizmet ettiğine bakıyoruz.

1999'da yurt dışına kaçan Ahmet Kaya, PKK'ya destek vermekten yargılandı ve sonrasında toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırılarak, terör örgütüne verdiği destek mahkeme tarafından da tescillenmiş bir kişidir.“ ifadelerine yer verdi.

Başkan Avşar, “Ahmet Kaya, ‘Yeni aldığım arabamı Türkiye'de, şerefsizlerin memleketinde bıraktım’ sözü ile yüce Türk milletine hakaret etmiştir. Bugün bu hakareti yapan Ahmet Kaya’nın adını caddelere, sokaklara vermek ve ölüm yıldönümünde kamu kurumları tarafından anmak, bu memlekete ve Türk milletine ihanettir. Bu bağlamda Ahmet Kaya’nın Malatya’da adının verildiği Cadde, sokak ve parklardaki isimlerin kaldırılarak Şehitlerimizin isimlerinin verilmesini istemekteyiz. Arguvan Belediyesinin Ahmet Kaya’nın ölüm yıldönümünde düzenlediği etkinlik sanata mı? Yoksa bölücülüğe mi? bir hizmettir bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)