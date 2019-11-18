Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:49

Avşar, ‘Kimse Ahmet Kaya’yı Masum Göstermesin’

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Ahmet Kaya ile ilgili Malatya’da gelişen olaylara ve etkinliklere sert tepki göstererek, "Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ülke sevdalısı vatandaşlarımızı derinden üzmüştür" dedi.

Avşar, ‘Kimse Ahmet Kaya'yı Masum Göstermesin'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Başkan Avşar yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Bugün sanat adı altında bölücülüğe hizmet eden Ahmet Kaya ile ilgili düzenlenen anma etkinlikleri ülkemiz adına acı ve utanç verici bir durumdur. Bu anma etkinliklerinin kamu kurumları tarafından organize edilmesi, başta şehit ailelerimiz olmak üzere gazilerimizi ve ülke sevdalısı vatandaşlarımızı derinden üzmüştür. Hiç kimse sanat adı altında söylediği şarkı ve türkü sözleri ile dağlara gençlerimizi yönlendiren, PKK terör örgütüne hizmet eden Ahmet Kaya’yı masum göstererek, sanatçı kimliği kazandıramaz. Sanatçı, toplum içi vardır, toplumun değerleri için vardır. Hiçbir sanat ayrışmaya, bölücülüğe hizmet etmez. Sanat, birleştirircidir. “dedi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Ahmet Kaya, terörist başı Abdullah Öcalan’a “Vallahi Apo’yu, vallahi dostu özledim” diye şarkı yazan ve bunu da Apo’nun posteri altında PKK mensubuna verdiği konserde okuyan tek kişidir diyerek ,” O yüzden Ahmet Kaya kendi halinde bir sanatçı değil de, PKK sevdalısı bir kişidir. Ahmet Kaya, her kesimden terör örgütüne sempati kazandırmanın sinsiliği ile toplumun bazı değerleri ve sevda şarkıları söylese de, bölücülüğe hizmet ettiği gerçeğini değiştiremez. Biz, Ahmet Kaya’nın sesi güzeldir yada kötüdür diye bakmıyoruz. Biz, kişilerin hangi amaca, kimlere hizmet ettiğine bakıyoruz.

1999'da yurt dışına kaçan Ahmet Kaya, PKK'ya destek vermekten yargılandı ve sonrasında toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırılarak, terör örgütüne verdiği destek mahkeme tarafından da tescillenmiş bir kişidir.“ ifadelerine yer verdi.

Başkan Avşar, “Ahmet Kaya, ‘Yeni aldığım arabamı Türkiye'de, şerefsizlerin memleketinde bıraktım’ sözü ile yüce Türk milletine hakaret etmiştir. Bugün bu hakareti yapan Ahmet Kaya’nın adını caddelere, sokaklara vermek ve ölüm yıldönümünde kamu kurumları tarafından anmak, bu memlekete ve Türk milletine ihanettir. Bu bağlamda Ahmet Kaya’nın Malatya’da adının verildiği Cadde, sokak ve parklardaki isimlerin kaldırılarak Şehitlerimizin isimlerinin verilmesini istemekteyiz. Arguvan Belediyesinin Ahmet Kaya’nın ölüm yıldönümünde düzenlediği etkinlik sanata mı? Yoksa bölücülüğe mi? bir hizmettir bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalık, “Terör örgütlerinin hepsi ile tek tek mücadele ettik” Çalık, “Terör örgütlerinin hepsi ile tek tek...
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı II. Birleşimi Yapıldı Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı II. Birleşimi...
Başkan Gürkan, “Doğanşehir Hak Ettiği Hizmetleri Alıyor” Başkan Gürkan, “Doğanşehir Hak Ettiği Hizmetleri...
Başkan Gürkan, Abdal Musa Lokma gününe katıldı Başkan Gürkan, Abdal Musa Lokma gününe katıldı
Milletvekili Fendoğlu’ndan Emniyet Müdürü Dağdeviren’e Hayırlı Olsun Ziyareti Milletvekili Fendoğlu’ndan Emniyet Müdürü Dağdeviren’e...
Vali Baruş, Doğanyol Muhtarlarıyla, Kurum Yetkililerini Bir Araya Getirdi Vali Baruş, Doğanyol Muhtarlarıyla, Kurum Yetkililerini...
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite Toplantısı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite...
Kiraz Yaprağından Ekşili Köfte (Avrat Köftesi) Diyarbakır’da Damaklara Lezzet Verdi Kiraz Yaprağından Ekşili Köfte (Avrat Köftesi)...
Öğrenciler Deprem ve Yangınlar Konusunda Bilgilendirildi Öğrenciler Deprem ve Yangınlar Konusunda Bilgilendirildi
Dağdeviren, ''Hiçbir Güç Devletten Büyük Değildir'' Dağdeviren, ''Hiçbir Güç Devletten Büyük...
Vefa Konağı’nda Sağlık Semineri Vefa Konağı’nda Sağlık Semineri
Malatya, Diyarbakır “Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarının” Onur Konuğu Oldu Malatya, Diyarbakır “Gurme 2019 Gıda ve Yöresel...
Vali Baruş, İskender, Melekbaba ve Kaynarca Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti Vali Baruş, İskender, Melekbaba ve Kaynarca Mahalle...
Vali Aydın Baruş, Restorasyonu Devam Eden Yeşilyurt Konaklarını İnceledi Vali Aydın Baruş, Restorasyonu Devam Eden Yeşilyurt...
444 Genç 4444 Fidan Dikti 444 Genç 4444 Fidan Dikti
Yukarı Çık
banner687
banner691

Çalık, “Terör örgütlerinin hepsi ile tek...
AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Türkiye’de çok önemli yatırımlar yapıldı,...

Haberi Oku