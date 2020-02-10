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10 Şubat 2020 Pazartesi 21:03

Avşar’dan Samanlı Ve İlhan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Kendi iradesiyle MHP İl Başkanlığından istifa eden R.Bülent Avşar, MHP İl Başkanlığına atanan Mesut Samanlı ve Battalgazi İlçe Başkanlığına atanan İlhan İlhan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Avşar'dan Samanlı Ve İlhan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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İlk olarak MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı’yı ziyaret eden R.Bülent Avşar burada yaptığı kısa konuşmada, “Değerli hemşerilerim yol yürümekten şeref duyduğum dava arkadaşlarım; kutsallığına inandığım ve onurla şerefle yürüttüğüm Malatya İl Başkanlığı görevimi Genel Başkanım Liderim Sn. Devlet Bahçeli beyden aldığım müsaade bırakmıştım.

Şunu belirtmek isterim ki; Her zaman davamın, liderimin ve teşkilatımın emrinde olacağım. Son nefesime kadar da bu dualı ve mübarek davamıza ayrıca liderime ve teşkilatıma sadakatla bağlı kalacağım.


Şahsıma güvenerek İl başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bana emanet eden bilge liderim, Genel Başkanım Sn. Devlet Bahçeli Bey’e sonsuz teşekkürlerimi sunar; görevim boyunca desteklerini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcılarımıza, MYK ve MDK Üyelerimize, Milletvekillerimize, il Yöneticilerime, İlçe Başkanlarıma, ülküdaşlarıma ve birbirinden kıymetli hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bugünde bayrağı teslim alan Mesut Samanlı başkanıma başarılar diliyorum ve inanıyorum ki bayrağı Malatya’da daha üstlere taşıyacaktır”ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı’da, Önceki dönem İl başkanımız. Değerli abim Bülent Avşar’a ve kıymetli yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar davamıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Avşar daha sonra MHP Battalgazi İlçe Başkanlığına atanan İlhan İlhanı da ziyaret ederek başarılar diledi. Avşar, “ Her zaman bu davanın emrindeyim. Görev süresince ben ve yönetimim Malatya’da iyi şeyler yaptığımıza inanmaktayım. İlhan İlhan kardeşim ile davamızın her kademesinde çalıştık. Şu anda MHP Battalgazi İlçe Başkanlığına ataması gerçekleşmiştir. Burada başarı sağlayacağına gönülden inanmaktayım”ifadelerini kullandı.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan’da , “Değerli büyüğümüz ve kendisinden çok şeyler öğrendiğimiz Bülent Avşar ağabeyimize ve yönetimine teşekkür ediyorum. Görev süresince ağabeyimin her zaman yanımızda olacağını biliyorum. Görev süresince Malatya’da 2,5 senelik zaman zarfında davamızı başarı ile savunmuş bunun sonucunda bir milletvekili ve ilçe başkanlığı kazandırmıştır. “dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan , Ramazan Bülent Avşar’a görev süresince göstermiş olduğu performanstan dolayı plaket takdimi yaptılar.



MGH - Özel Haber
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