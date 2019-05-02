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02 Mayıs 2019 Perşembe 14:54

Avşar’dan Türkçülük Günü mesajı

3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, "Türk Milleti'nin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği anlamlı duruşun başlangıcı olan bu kutlu tarihin, 75. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Avşar'dan Türkçülük Günü mesajı
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3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, “Türk Milleti’nin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği anlamlı duruşun başlangıcı olan bu kutlu tarihin, 75. yıl dönümünü kutluyorum” dedi. 

Son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade eden Avşar, “Bilinmelidir ki, milletimiz tarih boyunca defalarca var olma mücadelesi vermiş, varlığını çok ağır bedeller ödeyerek korumasını bilmiştir. Türk Milliyetçileri her zaman Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Avşar’ın Türkçülük Günü ile ilgili mesajında, "Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, bulundukları her zeminde, baskıya, zulme ve haksızlığa boyun eğmemişler, geçmişinden aldığı tarihi ve kültürel değerleri yaşatmayı görev bilmiştir. Bu açıdan her türlü saygı ve takdire layık olduklarını sahip oldukları büyük ülküyle göstermişlerdir. Biliyoruz ki, Türk milliyetçiliği Türkiye Cumhuriyetini kuran yüksek fikrin ve geleceğimize olan bağlanışın adıdır. Milli menfaatlerin ön planda tutulması, milli tez ve tercihlerin belirleyici olması, millet ve vatan değerlerinin korunması için Türk milliyetçileri üzerlerine ne düşüyorsa yapmışlar ve böylece Türk tarihinin altın sayfalarında parlayan isimler olarak yerlerini almışlardır. Türk milliyetçiliğinin büyük davasının kurucuları ve yılmaz savaşçıları olan başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Hüseyin Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan ve daha nice çile arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Milletini çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyen ve bu ülkü uğruna her türlü mücadeleye girerek, kahramanca yıllarını heba edenleri bugün rahmetle yad ediyorum. Onların yaktığı Türkçülük meşalesinin asırlar boyunca sönmeden gelecek nesillere aynı azim ve kararlılıkla aktarılması gerektiği düşüncesiyle, dünya üzerindeki bütün Türklerin 3 Mayıs Türkçüler Günü’nü kutluyor, en derin selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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