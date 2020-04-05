Avukat Veysel Taner Şenel, Avukatlar Günü Mesajı Yayınladı

Avukat Veysel Taner Şenel'in 'Avukatlar Günü' Mesajı;

“Yargının kurucu unsuru avukatlarımızın günü bugün, 5 Nisan Avukatlar Günü. Öncelikle tüm meslektaşlarımın günü kutlu olsun.

Elbette ki bazı haklarımız ve sorumluluklarımız var.

Ancak; tüm haklarımız şahsımız için değil müvekkillerimiz yani sizler içindir.

Ayrıcalıklı görünsek de aslında ayrıcalıklarımız sizin ayrıcalıklarınızdır.

Sorumluluklarımız ise müvekkillerimize yani sizlere karşıdır.

Çünkü; bizim işimizi eksik veya tam yapmamız sizin hürriyet hakkınızı veya malvarlığınızı etkilemektedir.

Yıllarca anlatmaya çalıştığımız ancak çoğu zaman anlatamadığımız kadar değerli bir meslek icra ediyoruz. Yani sizlerin hürriyet hakkınızı ve malvarlığınızı koruyoruz.

Hukukun düzenlediği her konuda bizler varız ve sizler için çalışıyoruz.

Sonuç olarak belirteyim ki bir gün değil herhangi bir gün (kanaatimce her gün) avukata ihtiyaç duyulmaktadır.

Saygılarımla...”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)