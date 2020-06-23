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23 Haziran 2020 Salı 17:58

Babalara Mektuplar Duygulandırdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen mektup yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde okunan mektuplar duygulandırdı.

Babalara Mektuplar Duygulandırdı
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Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire başkanları ile yarışmacılar ve aileleri katıldı. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nce iki kategoride düzenlenen Babalar Günü Mektup Yarışmasının 15 yaş ve altı kategorisine 216, 16 yaş ve üzeri kategoriye de 72 olmak üzere toplam 288 kişinin mektup gönderdiği belirtildi.

Törende bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak Babalar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsatarak, “Otomobilde Sinema ve Ağaç Dikimi etkinliklerini gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Gürkan, Otomobilde Sinema etkinliğinde kısa bir süre önce vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü rahmetle andıklarını ifade etti.

Başkan Gürkan, Vahap Küçük’ün yaptığı yardımlar ve hayırseverliğiyle bilinen örnek bir insan ve baba olduğunu kaydederek, “Bir toplumda güzel bir insanın çıkartılması çok önemlidir. İnsanı çok önemsememiz, onu geleceğe hazırlayacak tutum ve davranış içerisine girmemiz anne baba açısından da yerel yönetim açısından da ve toplumdaki önderler açısından da çok önemlidir” dedi.

Babalık müessesesi önemlidir

Bazen insanın babasına annesine söylemediğini mektuplara yazdığını dile getiren Başkan Gürkan, “Anneler gününde de böyle bir mektup yarışması düzenlemiştik. Babalık müessesesi de evlatlar nezdinde önemlidir. Tüm babaların Babalar Gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle şehit babalarının sabırlarının Cenab-ı Allah tarafından arttırılmasını niyaz ediyorum. Şehit olan babalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlık huzur ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra ödül törenine geçildi. 15 yaş ve altı kategorisinde birinci olan Azranur Karlıdağ’ın ödülünü veren Başkan Gürkan, tebriklerini iletti. Karlıdağ, mektubunu törende okudu. 15 yaş ve altı kategorisinde ikinciliği Ömer Kayaduman, üçüncülüğü ise Tuanna Gürdap elde etti.

16 yaş ve üzeri kategoride ise Karaman’dan mektup gönderen İbrahim Şaşma birinci oldu. Telefonla programa bağlanan İbrahim Şaşma, duygu dolu mektubu okudu. Şaşma’nın ödülünün postayla ulaştırılacağı belirtildi. Aynı kategoride ikinciliği Zeynel Kırnık, üçüncülüğü ise Damla Berktaş kazandı.

Yarışmanın her iki kategorisinde de dereceye girenlere ödülleri verildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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