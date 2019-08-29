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29 Ağustos 2019 Perşembe 12:40

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Vali Baruş Başkanlığında Gerçekleştirildi

Vali Aydın Baruş Başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, ilgili kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Valilik 2 nolu toplantı salonunda Uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Vali Baruş Başkanlığında Gerçekleştirildi
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Bu toplantıda; “İçişleri Bakanlığının Uyuşturucuyla Mücadele Çerçevesinde hedefleri, yaptıkları ve analizleri” ile bu yönde ilimizde yapılan çalışmalar ele alındı. Toplantıda “Bağımlılıkla Mücadele” konusunda ayrıca Malatya özelinde yapılan çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantı öncesi Vali Baruş yaptığı konuşmasında, “Bağımlılıkla mücadele ile ilgili ilimizde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacı ile düzenlen bu toplantıda önemli kararların çıkacağına inanıyorum. Öncelikle daha önceki toplantımızda alınan kararların takibi ile ilgili konuları görüşeceğiz. Daha sonra da önümüzdeki süreçte yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken işleri tek tek değerlendireceğiz. Ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda daha etkili bir strateji ve yöntemler nasıl belirleyebiliriz, onun üzerinde duracağız” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu yöndeki çalışmalarının anlatıldığı sunumlarda bağımlılıkla mücadele kapsamında ilimizde yapılan çalışmalar anlatılarak gelinen son nokta ele alındı.

Toplantı katılımcıların talepleri ve önerileriyle son buldu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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